Этот американский завтрак приобрел большую популярность среди тех, кто заботится о своем здоровье. Он подарит хорошее настроение и зарядит энергией на первую половину дня. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом, который опубликовал портал "Шуба".

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Рецепт тоста с авокадо и яйцом

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиентов:
– ломтик хлеба;
– половинка авокадо;
– 1 яйцо;
– соль и перец по вкусу;
– 1 чайная ложка сока лимона;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– зелень – по вкусу.
Дополнительно:
– 500 граммов воды;
– 1 столовая ложка уксуса 9%.

Приготовление:

  1. Подсушите кусочек хлеба на сухой сковороде или в тостере до золотистого цвета. Сбрызните его оливковым маслом.
  2. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и ложкой достаньте мякоть.
  3. Положите половину в миску, добавьте лимонный сок, соль, перец и разомните вилкой до однородной консистенции.
  4. В кастрюле вскипятите воду и добавьте немного уксуса.
  5. Разбейте яйцо в отдельную миску. Осторожно перелейте его в воду.
  6. Варите яйцо 2,5 – 3 минуты, пока белок не станет плотным, а желток останется жидким. Достаньте яйцо шумовкой и выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу.
  7. Намажьте тост пастой из авокадо, сверху выложите яйцо пашот.
  8. Посыпьте солью, перцем и украсьте зеленью.

Приятного аппетита!

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