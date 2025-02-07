Этот американский завтрак приобрел большую популярность среди тех, кто заботится о своем здоровье. Он подарит хорошее настроение и зарядит энергией на первую половину дня. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом, который опубликовал портал "Шуба".
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Рецепт тоста с авокадо и яйцом
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиентов:
– ломтик хлеба;
– половинка авокадо;
– 1 яйцо;
– соль и перец по вкусу;
– 1 чайная ложка сока лимона;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– зелень – по вкусу.
Дополнительно:
– 500 граммов воды;
– 1 столовая ложка уксуса 9%.
Приготовление:
- Подсушите кусочек хлеба на сухой сковороде или в тостере до золотистого цвета. Сбрызните его оливковым маслом.
- Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и ложкой достаньте мякоть.
- Положите половину в миску, добавьте лимонный сок, соль, перец и разомните вилкой до однородной консистенции.
- В кастрюле вскипятите воду и добавьте немного уксуса.
- Разбейте яйцо в отдельную миску. Осторожно перелейте его в воду.
- Варите яйцо 2,5 – 3 минуты, пока белок не станет плотным, а желток останется жидким. Достаньте яйцо шумовкой и выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу.
- Намажьте тост пастой из авокадо, сверху выложите яйцо пашот.
- Посыпьте солью, перцем и украсьте зеленью.
Приятного аппетита!
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