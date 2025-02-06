Опыт – это умение создать шедевр даже из самых простых ингредиентов. И этот салат – прямое тому подтверждение. 24 Канал предлагает попробовать это универсальное блюдо от портала Ukr.Media.

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Рецепт салата с морковью и орехами

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 – 500 граммов моркови;

– 10 грецких орехов (или других);

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– примерно 1 стакан сметаны;

– соль, перец и сахар по вкусу перец и сахар по вкусу;

– специи (кориандр, гвоздика, черный перец) – по желанию;

– сухофрукты (изюм, курага, чернослив) – по желанию.

Приготовление:

Натрите морковь на крупной терке, немного посолите, слегка помните и оставьте на 5 минут. Это поможет ей пустить сок и сделает текстуру мягче. Измельчите орехи в ступке, блендере или мясорубке. В ступке они становятся более нежными и маслянистыми. Пропустите чеснок через пресс. Запарьте сухофрукты (изюм, курагу, чернослив) кипятком на пол часа, затем нарежьте их. Они придадут салату оригинальный вкус и легкую сладость. Смолоть кориандр, добавьте щепотку соли и сахара. Смешайте с чесноком, орехами и сухофруктами, если их используете. Добавьте подготовленные ингредиенты к моркови, перемешайте и заправьте сметаной. Майонез не подойдет – сметана придает более нежного, натурального вкуса. Лучше всего оставить салат в холодильнике на 30 – 60 минут, чтобы вкусы стали насыщенными и гармоничными. Перед подачей можно сбрызнуть лимонным соком.

Приятного аппетита!

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