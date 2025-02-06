Опыт – это умение создать шедевр даже из самых простых ингредиентов. И этот салат – прямое тому подтверждение. 24 Канал предлагает попробовать это универсальное блюдо от портала Ukr.Media.

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Рецепт салата с морковью и орехами

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 – 500 граммов моркови;
– 10 грецких орехов (или других);
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– примерно 1 стакан сметаны;
– соль, перец и сахар по вкусу перец и сахар по вкусу;
– специи (кориандр, гвоздика, черный перец) – по желанию;
– сухофрукты (изюм, курага, чернослив) – по желанию.

Приготовление:

  1. Натрите морковь на крупной терке, немного посолите, слегка помните и оставьте на 5 минут. Это поможет ей пустить сок и сделает текстуру мягче.
  2. Измельчите орехи в ступке, блендере или мясорубке. В ступке они становятся более нежными и маслянистыми.
  3. Пропустите чеснок через пресс.
  4. Запарьте сухофрукты (изюм, курагу, чернослив) кипятком на пол часа, затем нарежьте их. Они придадут салату оригинальный вкус и легкую сладость.
  5. Смолоть кориандр, добавьте щепотку соли и сахара. Смешайте с чесноком, орехами и сухофруктами, если их используете.
  6. Добавьте подготовленные ингредиенты к моркови, перемешайте и заправьте сметаной. Майонез не подойдет – сметана придает более нежного, натурального вкуса.
  7. Лучше всего оставить салат в холодильнике на 30 – 60 минут, чтобы вкусы стали насыщенными и гармоничными.
  8. Перед подачей можно сбрызнуть лимонным соком.

Приятного аппетита!

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