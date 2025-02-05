Хачапури – это то, что точно есть в списке ваших любимых блюд. Не обязательно выходить из дома, чтобы насладиться его вкусом – его можно легко приготовить дома, а ингредиенты далеки от прихотливых. 24 Канал предлагает устроить грузинскую вечеринку с рецептом Madame Vorger.
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Рецепт хачапури по-аджарски
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
Тесто:
– 400 граммов муки;
– 1,5 чайной ложки сухих дрожжей;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 стакан теплой воды;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Начинка:
– 250 граммов сыра чеддер или моцареллы;
– 200 граммов сыра фета;
– 50 граммов мягкого сыра (например, козьего);
– 1 яйцо;
– 1/2 стакана воды;
– 1 желток;
– кусочек сливочного масла.
Приготовление:
- Просейте муку в миску. Разведите дрожжи в теплой воде. Ложкой сделайте воронку в муке и влейте туда "дрожжевую" воду. Добавьте сахар и соль.
- Сначала смешайте тесто ложкой, потом рукой. Добавьте растительное масло и вымешивайте на рабочей поверхности в течение 10 минут, пока тесто не станет мягким и эластичным.
- Положите тесто в чистую миску, смазанную растительным маслом. Накройте влажным полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час.
- Пока тесто подходит, подготовьте начинку. Натрите оба вида сыра. В глубокой тарелке смешайте сыр, 1 яйцо и воду. Смесь должна быть влажной, чтобы не пересохнуть в духовке.
- Разделите тесто на два шара и положите каждый на лист пергамента, слегка припорошенный мукой. Накройте пленкой и оставьте, чтобы поднялось.
- Тем временем разогрейте духовку до 250 градусов и оставьте противень внутри для нагрева, чтобы имитировать хорошо растопленную печь с горячим дном.
- Пальцами растяните тесто в тонкую лепешку, особенно обратите внимание на середину. Если тесто липнет, добавьте немного муки. Складывайте края по бокам и защелкивайте два противоположных конца как лодочка. В центр положите начинку.
- Выньте горячий противень из духовки. Перенесите на него пергамент с хачапури и выпекайте в верхней части духовки примерно 11 минут до румяности теста (время зависит от духовки).
- Выньте, положите в середину сырой желток и верните в духовку еще на 2 минуты.
- Выньте хачапури из духовки и положите сверху два кусочка сливочного масла. Перед подачей смешайте желток с маслом и сыром вилкой.
Приятного аппетита!
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