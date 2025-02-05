Хачапури – это то, что точно есть в списке ваших любимых блюд. Не обязательно выходить из дома, чтобы насладиться его вкусом – его можно легко приготовить дома, а ингредиенты далеки от прихотливых. 24 Канал предлагает устроить грузинскую вечеринку с рецептом Madame Vorger.

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Рецепт хачапури по-аджарски

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

Тесто:

– 400 граммов муки;

– 1,5 чайной ложки сухих дрожжей;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 стакан теплой воды;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 столовые ложки растительного масла.

Начинка:

– 250 граммов сыра чеддер или моцареллы;

– 200 граммов сыра фета;

– 50 граммов мягкого сыра (например, козьего);

– 1 яйцо;

– 1/2 стакана воды;

– 1 желток;

– кусочек сливочного масла.

Приготовление:

Просейте муку в миску. Разведите дрожжи в теплой воде. Ложкой сделайте воронку в муке и влейте туда "дрожжевую" воду. Добавьте сахар и соль. Сначала смешайте тесто ложкой, потом рукой. Добавьте растительное масло и вымешивайте на рабочей поверхности в течение 10 минут, пока тесто не станет мягким и эластичным. Положите тесто в чистую миску, смазанную растительным маслом. Накройте влажным полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час. Пока тесто подходит, подготовьте начинку. Натрите оба вида сыра. В глубокой тарелке смешайте сыр, 1 яйцо и воду. Смесь должна быть влажной, чтобы не пересохнуть в духовке. Разделите тесто на два шара и положите каждый на лист пергамента, слегка припорошенный мукой. Накройте пленкой и оставьте, чтобы поднялось. Тем временем разогрейте духовку до 250 градусов и оставьте противень внутри для нагрева, чтобы имитировать хорошо растопленную печь с горячим дном. Пальцами растяните тесто в тонкую лепешку, особенно обратите внимание на середину. Если тесто липнет, добавьте немного муки. Складывайте края по бокам и защелкивайте два противоположных конца как лодочка. В центр положите начинку. Выньте горячий противень из духовки. Перенесите на него пергамент с хачапури и выпекайте в верхней части духовки примерно 11 минут до румяности теста (время зависит от духовки). Выньте, положите в середину сырой желток и верните в духовку еще на 2 минуты. Выньте хачапури из духовки и положите сверху два кусочка сливочного масла. Перед подачей смешайте желток с маслом и сыром вилкой.

Приятного аппетита!

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