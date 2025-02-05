Бульон с лососем – это блюдо, которое может украсить даже праздничный стол. Попробуйте раз, и вам захочется его готовить при каждом удобном случае. 24 Канал предлагает обязательно попробовать этот рецепт портала Kwestia smaku.

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Рецепт восточного бульона с лососем

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов филе семги;

– 1 столовая ложка кунжутного масла;

– 4 столовые ложки соевого соуса;

– 1,5 литра бульона (куриного, утиного или другого по выбору);

– 2 сантиметра имбиря;

– 1 перец чили;

– 200 граммов азиатской пшеничной лапши;

– 1 столовая ложка кунжута;

– 4 веточки шнитт-лука;

– 2 столовые ложки рыбного соуса (по желанию);

– свежий кориандр (по желанию).

Приготовление:

Снимите кожицу с лосося, промойте, проверьте на наличие костей, затем нарежьте кусочками. Сбрызните лосось кунжутным маслом и столовой ложкой соевого соуса, перемешайте. Вскипятите бульон с оставшимся соевым соусом, очищенным и нарезанным имбирем и половиной измельченного перца чили. Сварите макароны по инструкции на упаковке. Слегка поджарьте кунжут на сухой сковороде. Процедите бульон и держите на минимальном огне, добавьте остальные измельченного перца чили, жареный кунжут, нарезанный лук и кусочки лосося. Если у вас есть рыбный соус, добавьте его тоже. Накройте суп крышкой и снимите с огня. Держите под крышкой примерно 3 минуты, чтобы лосось приготовился. Разложите теплую пасту в миски и залейте горячим бульоном с лососем. По желанию посыпьте свежим кориандром.

Приятного аппетита!

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