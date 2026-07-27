Найкращий сирник з маком на Маковія за кілька хвилин: ніжнішого десерту ви точно не куштували

Сирник – чудова ідея для столу на Маковія. Він вийде повітряним та ніжним, а приготування не потребує багато часу та зусиль.

М’яке пісочне тісто та ніжна сирно-макова начинка створюють просто ідеальну гармонію, яку зможуть оцінити навіть гурмани. А ще він вразить своєю яскравою естетикою, яка підкреслить особливість святкового застілля. Як приготувати сирник з маком? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8 Інгредієнти:

тісто:

– 220 грамів борошна;

– 100 грамів вершкового масла;

– 50 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка розпушувача;

начинка:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 100 – 120 грамів маку;

– 150 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 2 столові ложки картопляного крохмалю (або 3,5 столової ложки кукурудзяного). Приготування: Залийте мак окропом і залиште його розпарюватися на 20 – 30 хвилин. Після цього ретельно злийте зайву воду та за бажанням подрібніть макову масу блендером – це зробить начинку ще ніжнішою. Для основи збийте яйце з цукром, влийте розтоплене вершкове масло й перемішайте. В окремому посуді з’єднайте борошно з розпушувачем, висипте до яєчної суміші та замісіть м’яке, еластичне тісто. Візьміть форму для випікання і змастіть її маслом. Рівномірно розподіліть тісто руками по дну, обов’язково сформувавши акуратні бортики. Відправте форму в холодильник, поки ви готуватимете начинку. З’єднайте кисломолочний сир із яйцями та збийте блендером до абсолютної однорідності без грудочок. Додайте цукор, ванільний цукор, крохмаль і ще раз усе добре перемішайте. Розділіть сирну масу на дві нерівні частини. У меншу частину додайте підготовлений мак і вимішайте. Дістаньте форму з холодильника та почніть формувати візерунок: по черзі викладайте в центр по ложці білої та макової начинки. Наприкінці візьміть дерев’яну шпажку й проведіть кілька ліній від країв до центру, утворюючи гарну "павутинку". Випікайте сирник у розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 45 – 50 хвилин. Після випікання дайте пирогу повністю охолонути прямо у формі й лише тоді обережно діставайте та подавайте до столу.