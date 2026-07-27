М’яке пісочне тісто та ніжна сирно-макова начинка створюють просто ідеальну гармонію, яку зможуть оцінити навіть гурмани. А ще він вразить своєю яскравою естетикою, яка підкреслить особливість святкового застілля.
Як приготувати сирник з маком?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 220 грамів борошна;
– 100 грамів вершкового масла;
– 50 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка розпушувача;
начинка:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 100 – 120 грамів маку;
– 150 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 2 столові ложки картопляного крохмалю (або 3,5 столової ложки кукурудзяного).
Приготування:
- Залийте мак окропом і залиште його розпарюватися на 20 – 30 хвилин.
- Після цього ретельно злийте зайву воду та за бажанням подрібніть макову масу блендером – це зробить начинку ще ніжнішою.
- Для основи збийте яйце з цукром, влийте розтоплене вершкове масло й перемішайте.
- В окремому посуді з’єднайте борошно з розпушувачем, висипте до яєчної суміші та замісіть м’яке, еластичне тісто.
- Візьміть форму для випікання і змастіть її маслом.
- Рівномірно розподіліть тісто руками по дну, обов’язково сформувавши акуратні бортики.
- Відправте форму в холодильник, поки ви готуватимете начинку.
- З’єднайте кисломолочний сир із яйцями та збийте блендером до абсолютної однорідності без грудочок. Додайте цукор, ванільний цукор, крохмаль і ще раз усе добре перемішайте. Розділіть сирну масу на дві нерівні частини.
- У меншу частину додайте підготовлений мак і вимішайте.
- Дістаньте форму з холодильника та почніть формувати візерунок: по черзі викладайте в центр по ложці білої та макової начинки.
- Наприкінці візьміть дерев’яну шпажку й проведіть кілька ліній від країв до центру, утворюючи гарну "павутинку".
- Випікайте сирник у розігрітій до 170 градусів духовці приблизно 45 – 50 хвилин. Після випікання дайте пирогу повністю охолонути прямо у формі й лише тоді обережно діставайте та подавайте до столу.