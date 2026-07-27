Мягкое песочное тесто и нежная творожно-маковая начинка создают просто идеальную гармонию, которую смогут оценить даже гурманы. А еще он поразит своей яркой эстетикой, подчеркнувшей особенность праздничного застолья.
Как приготовить творожный сырник?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 220 граммов муки;
– 100 граммов сливочного масла;
– 50 граммов сахара;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
начинка:
– 500 граммов кисломолочного сыра;
– 100 – 120 граммов мака;
– 150 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 2 столовые ложки картофельного крахмала (или 3,5 столовой ложки кукурузного).
Приготовление:
- Залейте мак кипятком и оставьте его распариваться на 20 – 30 минут.
- После этого тщательно слейте лишнюю воду и по желанию измельчите маковую массу блендером – это сделает начинку еще более нежной.
- Для основания взбейте яйцо с сахаром, влейте растопленное сливочное масло и перемешайте.
- В отдельной посуде соедините муку с разрыхлителем, высыпьте в яичную смесь и замесите мягкое, эластичное тесто.
- Возьмите форму для выпечки и смажьте ее маслом.
- Равномерно распределите тесто руками по дну, обязательно сформировав аккуратные бортики.
- Отправьте форму в холодильник, пока вы будете готовить начинку.
- Соедините творог с яйцами и взбейте блендером до абсолютной однородности без комочков. Добавьте сахар, ванильный сахар, крахмал и еще раз хорошо перемешайте. Разделите творожную массу на две неравные части.
- В меньшую часть добавьте подготовленный мак и перемешайте.
- Извлеките форму из холодильника и начните формировать узор: поочередно выкладывайте в центр по ложке белой и маковой начинки.
- В конце возьмите деревянную шпажку и проведите несколько линий от краев к центру, образуя хорошую паутинку.
- Выпекайте творожник в разогретой до 170 градусов духовке примерно 45 – 50 минут. После выпечки дайте пирогу полностью остыть прямо в форме и только тогда осторожно доставайте и подавайте к столу.