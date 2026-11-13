З'їли тарілку – і ніяких закусок уже не треба: цей салат легко затьмарить "Олівʼє"

Коли хочеться приготувати по-справжньому ситну, виразну закуску без довгого нарізання десятка овочів, виручає перевірена комбінація відвареної яловичини, хрустких маринованих огірків, варених яєць і підсушених волоських горіхів.

Завдяки збалансованому контрасту текстур і смаків така страва легко замінює повноцінну гарячу вечерю, а за бажанням яловичину можна сміливо замінити відвареним курячим філе або копченою шинкою. Головний секрет соковитості м'яса полягає в тому, щоб дати яловичині охолонути прямо в гарячому бульйоні, у якому вона варилася.

А кисло-солодкі мариновані огірки в поєднанні з горіховою крихтою та легкою ноткою часнику освіжають вершкову майонезну заправку, роблячи кожен шар максимально гармонійним.

Як приготувати святковий салат без зусиль?

Час : 30 хвилин + просочування

: 30 хвилин + просочування Порцій: 6

Інгредієнти:

м'ясна та білкова основа:

– 400 грамів відвареної яловичини;

– 4 курячі яйця круто;

хрусткі та пряні акценти:

– 250 грамів кисло-солодких маринованих огірків;

– 90 грамів очищених волоських горіхів;

– 1 зубчик свіжого часнику;

заправка:

– 100 грамів майонезу;

– 1 дрібка кам'яної солі за потреби.

Приготування: