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13 листопада, 13:40
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З'їли тарілку – і ніяких закусок уже не треба: цей салат легко затьмарить "Олівʼє"

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли хочеться приготувати по-справжньому ситну, виразну закуску без довгого нарізання десятка овочів, виручає перевірена комбінація відвареної яловичини, хрустких маринованих огірків, варених яєць і підсушених волоських горіхів.

Завдяки збалансованому контрасту текстур і смаків така страва легко замінює повноцінну гарячу вечерю, а за бажанням яловичину можна сміливо замінити відвареним курячим філе або копченою шинкою. Головний секрет соковитості м'яса полягає в тому, щоб дати яловичині охолонути прямо в гарячому бульйоні, у якому вона варилася. 

А кисло-солодкі мариновані огірки в поєднанні з горіховою крихтою та легкою ноткою часнику освіжають вершкову майонезну заправку, роблячи кожен шар максимально гармонійним. 

Як приготувати святковий салат без зусиль? 

  • Час: 30 хвилин + просочування
  • Порцій: 6 

Інгредієнти: 
м'ясна та білкова основа: 
– 400 грамів відвареної яловичини; 
– 4 курячі яйця круто; 
хрусткі та пряні акценти: 
– 250 грамів кисло-солодких маринованих огірків; 
– 90 грамів очищених волоських горіхів; 
– 1 зубчик свіжого часнику; 
заправка: 
– 100 грамів майонезу; 
– 1 дрібка кам'яної солі за потреби. 

Приготування: 

  1. Заздалегідь відварену в підсоленій воді та охолоджену в бульйоні яловичину наріжте дрібним кубиком або розберіть на тонкі волокна, а варені круто яйця та мариновані огірки подрібніть невеликими однаковими шматочками.
  2. Ядра волоських горіхів підсушіть на сухій сковороді протягом 2 – 3 хвилин і порубайте ножем у середню крихту, а зубчик часнику пропустіть через прес.
  3. Усі підготовлені продукти візуально поділіть на 2 рівні порції та викладіть у салатник або кулінарне кільце 2 повторюваними циклами: шар яловичини з часником, тонка сіточка майонезу, шар маринованих огірків, подрібнені яйця та знову трохи майонезу.
  4. Верхній ярус щедро притрусіть хрусткими волоськими горіхами й відправте салат у холодильник на 30 хвилин для просочення перед подачею.

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