З'їли тарілку – і ніяких закусок уже не треба: цей салат легко затьмарить "Олівʼє"

Салат з яловичиною шарами / "Смачненьке"
Коли хочеться приготувати по-справжньому ситну, виразну закуску без довгого нарізання десятка овочів, виручає перевірена комбінація відвареної яловичини, хрустких маринованих огірків, варених яєць і підсушених волоських горіхів.
Завдяки збалансованому контрасту текстур і смаків така страва легко замінює повноцінну гарячу вечерю, а за бажанням яловичину можна сміливо замінити відвареним курячим філе або копченою шинкою. Головний секрет соковитості м'яса полягає в тому, щоб дати яловичині охолонути прямо в гарячому бульйоні, у якому вона варилася.
А кисло-солодкі мариновані огірки в поєднанні з горіховою крихтою та легкою ноткою часнику освіжають вершкову майонезну заправку, роблячи кожен шар максимально гармонійним.
Як приготувати святковий салат без зусиль?
- Час: 30 хвилин + просочування
- Порцій: 6
Інгредієнти:
м'ясна та білкова основа:
– 400 грамів відвареної яловичини;
– 4 курячі яйця круто;
хрусткі та пряні акценти:
– 250 грамів кисло-солодких маринованих огірків;
– 90 грамів очищених волоських горіхів;
– 1 зубчик свіжого часнику;
заправка:
– 100 грамів майонезу;
– 1 дрібка кам'яної солі за потреби.
Приготування:
- Заздалегідь відварену в підсоленій воді та охолоджену в бульйоні яловичину наріжте дрібним кубиком або розберіть на тонкі волокна, а варені круто яйця та мариновані огірки подрібніть невеликими однаковими шматочками.
- Ядра волоських горіхів підсушіть на сухій сковороді протягом 2 – 3 хвилин і порубайте ножем у середню крихту, а зубчик часнику пропустіть через прес.
- Усі підготовлені продукти візуально поділіть на 2 рівні порції та викладіть у салатник або кулінарне кільце 2 повторюваними циклами: шар яловичини з часником, тонка сіточка майонезу, шар маринованих огірків, подрібнені яйця та знову трохи майонезу.
- Верхній ярус щедро притрусіть хрусткими волоськими горіхами й відправте салат у холодильник на 30 хвилин для просочення перед подачею.
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