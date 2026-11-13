Новини Смачно
Новини Смачно
Live
Переглядів: Час читання:2 хв

З'їли тарілку – і ніяких закусок уже не треба: цей салат легко затьмарить "Олівʼє"

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Салат з яловичиною шарами

Салат з яловичиною шарами / "Смачненьке"

Коли хочеться приготувати по-справжньому ситну, виразну закуску без довгого нарізання десятка овочів, виручає перевірена комбінація відвареної яловичини, хрустких маринованих огірків, варених яєць і підсушених волоських горіхів.

Завдяки збалансованому контрасту текстур і смаків така страва легко замінює повноцінну гарячу вечерю, а за бажанням яловичину можна сміливо замінити відвареним курячим філе або копченою шинкою. Головний секрет соковитості м'яса полягає в тому, щоб дати яловичині охолонути прямо в гарячому бульйоні, у якому вона варилася.

 
Adv

А кисло-солодкі мариновані огірки в поєднанні з горіховою крихтою та легкою ноткою часнику освіжають вершкову майонезну заправку, роблячи кожен шар максимально гармонійним.

Як приготувати святковий салат без зусиль?

  • Час: 30 хвилин + просочування
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
м'ясна та білкова основа:
– 400 грамів відвареної яловичини;
– 4 курячі яйця круто;
хрусткі та пряні акценти:
– 250 грамів кисло-солодких маринованих огірків;
– 90 грамів очищених волоських горіхів;
– 1 зубчик свіжого часнику;
заправка:
– 100 грамів майонезу;
– 1 дрібка кам'яної солі за потреби.

Реклама

Приготування:

  1. Заздалегідь відварену в підсоленій воді та охолоджену в бульйоні яловичину наріжте дрібним кубиком або розберіть на тонкі волокна, а варені круто яйця та мариновані огірки подрібніть невеликими однаковими шматочками.
  2. Ядра волоських горіхів підсушіть на сухій сковороді протягом 2 – 3 хвилин і порубайте ножем у середню крихту, а зубчик часнику пропустіть через прес.
  3. Усі підготовлені продукти візуально поділіть на 2 рівні порції та викладіть у салатник або кулінарне кільце 2 повторюваними циклами: шар яловичини з часником, тонка сіточка майонезу, шар маринованих огірків, подрібнені яйця та знову трохи майонезу.
  4. Верхній ярус щедро притрусіть хрусткими волоськими горіхами й відправте салат у холодильник на 30 хвилин для просочення перед подачею.

Повʼязані теми:

Коментарі

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Реклама
Adv