Съели тарелку – и никаких закусок уже не надо: этот салат легко затмит "Оливье"

Салат с говядиной, уложенный слоями / "Вкусняшка"
Когда хочется приготовить по-настоящему сытную, насыщенную закуску без долгих хлопот по нарезке десятка овощей, на помощь приходит проверенная комбинация отварной говядины, хрустящих маринованных огурцов, вареных яиц и подсушенных грецких орехов.
Благодаря сбалансированному контрасту текстур и вкусов такое блюдо легко заменяет полноценный горячий ужин, а при желании говядину можно смело заменить отварным куриным филе или копченой ветчиной. Главный секрет сочности мяса заключается в том, чтобы дать говядине остыть прямо в горячем бульоне, в котором она варилась.
А кисло-сладкие маринованные огурцы в сочетании с ореховой крошкой и легкой ноткой чеснока освежают сливочную майонезную заправку, делая каждый слой максимально гармоничным.
Как без труда приготовить праздничный салат?
- Время: 30 минут + пропитка
- Порций: 6
Ингредиенты:
мясная и белковая основа:
– 400 граммов отварной говядины;
– 4 куриных яйца, сваренных вкрутую;
хрустящие и пряные акценты:
– 250 граммов кисло-сладких маринованных огурцов;
– 90 граммов очищенных грецких орехов;
– 1 зубчик свежего чеснока;
заправка:
– 100 граммов майонеза;
– 1 щепотка каменной соли по вкусу.
Приготовление:
- Заранее отваренную в подсоленной воде и охлажденную в бульоне говядину нарежьте мелкими кубиками или разделите на тонкие волокна, а вареные вкрутую яйца и маринованные огурцы нарежьте небольшими одинаковыми кусочками.
- Ядра грецких орехов подсушите на сухой сковороде в течение 2 – 3 минут и порубите ножом до средней крошки, а зубчик чеснока пропустите через пресс.
- Все подготовленные продукты визуально разделите на 2 равные порции и выложите в салатник или кулинарное кольцо в 2 повторяющихся слоя: слой говядины с чесноком, тонкий слой майонеза, слой маринованных огурцов, измельченные яйца и снова немного майонеза.
- Верхний ярус щедро посыпьте хрустящими грецкими орехами и отправьте салат в холодильник на 30 минут для пропитки перед подачей.
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