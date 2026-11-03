Ситний салат із буряком, картоплею та м’ясом: простий рецепт на щодень і для свята

Буряк у салаті часто асоціюється лише з вінегретом або шубою, але цей рецепт показує, що з нього можна зробити інакшу, простішу й ситнішу страву. Варто додати лише трішки фантазії!

Сам буряк тут працює не лише як основа смаку, а й як головний колір страви. Це саме той салат, який прийде на допомогу після виснажливого дня, коли довго стояти біля плити зовсім не хочеться. Як приготувати салат з буряком, картоплею та мʼясом? Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 4 – 5 штук відвареного буряка;

– 2 штуки відвареної картоплі;

– 2 штуки відвареної моркви;

– 4 штуки малосольних огірків;

– 1/2 банки консервованого зеленого горошку;

– 100 – 150 грамів відвареного м'яса;

заправка та спеції:

– 150 – 200 грамів майонезу;

– 1 пучок свіжої зелені;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1 дрібка чорного меленого перцю. Приготування: Відваріть картоплю, моркву та буряк до готовності. Потім охолодіть їх, очистіть від шкірки та наріжте невеликими кубиками. Покладіть нарізані овочі у велику миску. Подрібніть малосольні огірки та наріжте відварене м’ясо невеликими кубиками. Додайте огірки, м’ясо, консервований зелений горошок і дрібно нарізану зелень до овочів. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте всі складники. Заправте салат майонезом і ще раз перемішайте. Поставте готову страву в холодильник ненадовго, щоб вона охолола й стала смачнішою. Перед подачею перекладіть у салатник і прикрасьте зеленню.