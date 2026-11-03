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3 листопада, 09:03
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Ситний салат із буряком, картоплею та м’ясом: простий рецепт на щодень і для свята

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Буряк у салаті часто асоціюється лише з вінегретом або шубою, але цей рецепт показує, що з нього можна зробити інакшу, простішу й ситнішу страву. Варто додати лише трішки фантазії!

Сам буряк тут працює не лише як основа смаку, а й як головний колір страви. Це саме той салат, який прийде на допомогу після виснажливого дня, коли довго стояти біля плити зовсім не хочеться. 

Як приготувати салат з буряком, картоплею та мʼясом? 

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 4 – 5 штук відвареного буряка; 
– 2 штуки відвареної картоплі; 
– 2 штуки відвареної моркви; 
– 4 штуки малосольних огірків; 
– 1/2 банки консервованого зеленого горошку; 
– 100 – 150 грамів відвареного м'яса; 
заправка та спеції: 
– 150 – 200 грамів майонезу; 
– 1 пучок свіжої зелені; 
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі; 
– 1 дрібка чорного меленого перцю.

Приготування: 

  1. Відваріть картоплю, моркву та буряк до готовності. Потім охолодіть їх, очистіть від шкірки та наріжте невеликими кубиками.
  2. Покладіть нарізані овочі у велику миску.
  3. Подрібніть малосольні огірки та наріжте відварене м’ясо невеликими кубиками.
  4. Додайте огірки, м’ясо, консервований зелений горошок і дрібно нарізану зелень до овочів.
  5. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте всі складники.
  6. Заправте салат майонезом і ще раз перемішайте.
  7. Поставте готову страву в холодильник ненадовго, щоб вона охолола й стала смачнішою. Перед подачею перекладіть у салатник і прикрасьте зеленню.

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