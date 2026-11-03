Ситний салат із буряком, картоплею та м’ясом: простий рецепт на щодень і для свята

Готуємо ситний салат з буряка / Pexels
Буряк у салаті часто асоціюється лише з вінегретом або шубою, але цей рецепт показує, що з нього можна зробити інакшу, простішу й ситнішу страву. Варто додати лише трішки фантазії!
Сам буряк тут працює не лише як основа смаку, а й як головний колір страви. Це саме той салат, який прийде на допомогу після виснажливого дня, коли довго стояти біля плити зовсім не хочеться.
Як приготувати салат з буряком, картоплею та мʼясом?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 – 5 штук відвареного буряка;
– 2 штуки відвареної картоплі;
– 2 штуки відвареної моркви;
– 4 штуки малосольних огірків;
– 1/2 банки консервованого зеленого горошку;
– 100 – 150 грамів відвареного м'яса;
заправка та спеції:
– 150 – 200 грамів майонезу;
– 1 пучок свіжої зелені;
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;
– 1 дрібка чорного меленого перцю.
Приготування:
- Відваріть картоплю, моркву та буряк до готовності. Потім охолодіть їх, очистіть від шкірки та наріжте невеликими кубиками.
- Покладіть нарізані овочі у велику миску.
- Подрібніть малосольні огірки та наріжте відварене м’ясо невеликими кубиками.
- Додайте огірки, м’ясо, консервований зелений горошок і дрібно нарізану зелень до овочів.
- Посоліть, поперчіть і добре перемішайте всі складники.
- Заправте салат майонезом і ще раз перемішайте.
- Поставте готову страву в холодильник ненадовго, щоб вона охолола й стала смачнішою. Перед подачею перекладіть у салатник і прикрасьте зеленню.
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