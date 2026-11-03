Сытный салат со свеклой, картофелем и мясом: простой рецепт на каждый день и на праздник

Готовим сытный салат из свеклы / Pexels

Свекла в салате часто ассоциируется только с винегретом или шубой, но этот рецепт показывает, что из нее можно приготовить другое, более простое и сытное блюдо. Достаточно лишь немного фантазии!

Сама свекла здесь служит не только основой вкуса, но и главным цветом блюда. Это именно тот салат, который придет на помощь после изнурительного дня, когда совсем не хочется долго стоять у плиты. Adv Как приготовить салат со свеклой, картофелем и мясом? Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 – 5 штук отварной свеклы;

– 2 штуки отварного картофеля;

– 2 штуки отварной моркови;

– 4 штуки малосольных огурцов;

– 1/2 банки консервированного зеленого горошка;

– 100 – 150 граммов отварного мяса;

заправка и специи:

– 150 – 200 граммов майонеза;

– 1 пучок свежей зелени;

– 1/2 чайной ложки каменной соли;

– 1 щепотка черного молотого перца. Приготовление: Отварите картофель, морковь и свеклу до готовности. Затем остудите их, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Положите нарезанные овощи в большую миску. Измельчите малосольные огурцы и нарежьте отварное мясо небольшими кубиками. Добавьте огурцы, мясо, консервированный зеленый горошек и мелко нарезанную зелень к овощам. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте все ингредиенты. Заправьте салат майонезом и еще раз перемешайте. Поставьте готовое блюдо в холодильник ненадолго, чтобы оно остыло и стало вкуснее. Перед подачей переложите в салатник и украсьте зеленью.

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