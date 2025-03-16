Щоб вийшов наваристий і прозорий: скільки потрібно варити бульйон з курки

Курячий бульйон – це та страва, яку завжди раді бачити на столі. І один з головних секретів ідеального результату полягає у тому, скільки часу потрібно варити страву.

Ароматний та наваристий курячий бульйон – ідеальна опція для смачного та затишного сімейного обіду. І для отримання ідеального результату варто звернути увагу на те, скільки часу готується страва, розповідає 24 Канал з посиланням на "Шуба".

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Скільки часу потрібно варити бульйон

Для того, щоб бульйон вийшов наваристим, потрібно залити курку холодною водою та готувати на повільному вогні. Але рахувати час готування потрібно від моменту, коли води закипіла.

Улюблена гаряча страва / Фото Freepik

Залежно від того, яку частину курки ви використовуєте, час приготування страви потрібно розрахувати наступним чином:

стегенця і ніжки – від 50 хвилин до 1 години;

грудинка на кістці – 40 хвилин;

філе – 25 – 30 хвилин;

крильця – 40 – 50 хвилин;

суповий набір – 1 година;

курка-бройлер – від 1 до 2 годин.

Варто також врахувати, що у випадку використання домашньої птиці час приготування бульйону зростає майже у 2 рази, адже ці породи розводять для яєць, а не для м'яса.

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