Щоб були готові й не тріснули: як зварити ідеальні яйця на Великдень

Великдень традиційно пов'язаний з паскою та яйцями. Хоча приготування яєць може здатися простим завданням, яке не потребує докладних інструкцій, переварювання може призвести до появи тріщин та сухості всередині.

Якщо приготувати яйця правильно, вони вийдуть ніжними всередині й цільними зовні. Тож, скільки хвилин варити яйця на Великдень розповідає 24 Канал.

Читайте також Вершкове масло чи маргарин: як відрізнити якісний продукт від підробки

Як зварити яйця на Великдень, щоб вони не тріснули

Готуючись до святкового столу, рекомендують обирати яйця, яким не менше 5 днів. Свіжознесені яйця можуть створювати труднощі при очищенні. Як наслідок, краще придбати яйця в магазинах, а не безпосередньо у фермерів.

Щоб уникнути розтріскування яєць під час приготування, кулінари рекомендують дати яйцям відлежатися при кімнатній температурі перед приготуванням. Якщо вийняти яйця з холодильника заздалегідь, це допоможе зменшити ризик розтріскування, яке часто виникає через перепади температур, коли холодні яйця піддаються нагріванню.

Покрокова інструкція варіння ідеальних яєць на Пасху:

Добре промийте яйця з губкою перед варінням. Помістіть їх у каструлю. Повільно доведіть воду до кипіння. Коли вода повністю закипить, зробіть температуру меншою і додайте сіль – 1 столову ложку на 1 літр води. Варіть яйця 7 – 9 хвилин залежно від розміру. Коли яйця зварені, відразу налийте в каструлю холодну воду, щоб зупинити процес приготування.

Готово!

Також актуально: глазур на паску, що не липне.