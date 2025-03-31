Якщо приготувати яйця правильно, вони вийдуть ніжними всередині й цільними зовні. Тож, скільки хвилин варити яйця на Великдень розповідає 24 Канал.

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Як зварити яйця на Великдень, щоб вони не тріснули

Готуючись до святкового столу, рекомендують обирати яйця, яким не менше 5 днів. Свіжознесені яйця можуть створювати труднощі при очищенні. Як наслідок, краще придбати яйця в магазинах, а не безпосередньо у фермерів.

Щоб уникнути розтріскування яєць під час приготування, кулінари рекомендують дати яйцям відлежатися при кімнатній температурі перед приготуванням. Якщо вийняти яйця з холодильника заздалегідь, це допоможе зменшити ризик розтріскування, яке часто виникає через перепади температур, коли холодні яйця піддаються нагріванню.

Покрокова інструкція варіння ідеальних яєць на Пасху:

Добре промийте яйця з губкою перед варінням. Помістіть їх у каструлю. Повільно доведіть воду до кипіння. Коли вода повністю закипить, зробіть температуру меншою і додайте сіль – 1 столову ложку на 1 літр води. Варіть яйця 7 – 9 хвилин залежно від розміру. Коли яйця зварені, відразу налийте в каструлю холодну воду, щоб зупинити процес приготування.

Готово!

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