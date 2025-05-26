Це просто шаленство: який найдорожчий десерт у світі – його ціна вражає

Вишукані десерти – це завжди про особливу магію кулінарного світу. Однак деякі з них змушують уяву просто шаленіти, адже їх ціна перевищує усі найсміливіші передбачення.

Десерти інколи бувають такими екстравагантними, що їх ціна сягає мільйонів доларів. Скільки коштує найдорожчий десерт у світі та з чого його приготували розповідає 24 Канал.

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Найдорожчі десерти у світі

Пальму першості серед найдорожчих десертів планети тримає "Полуниця Арно". Цю неймовірно розкішну страву створили спеціально до Дня Валентина у ресторані Arnaud's у Новому Орлеані у 2016 році.

Його вартість оцінюється аж у 10 мільйонів доларів. До його складу входять не лише 24-каратні золоті пластівці та добірні алкогольні напої, а й найдорожчий компонент — футляр із обручкою з синім діамантом вагою 10,06 карата.

На другому місці наразі перебуває Діамантовий фруктовий торт вартістю 1,72 мільйона доларів. Його створили у Токіо як привабливу вітрину, а причина захмарної ціни – 223 справжніх діаманти загальною масою 170 каратів, які прикрашають десерт.

Багатії також мають можливість скуштувати морозиво The Absurdity Sundae за 60 000 тисяч доларів. Його унікальність полягає у процесі: гостя доставляють на гору Кіліманджаро, забезпечують розкішний політ та готель, а шеф готує десерт на льоду з самої вершини гори.

Він дуже смачний: готуємо неймовірно ніжний полуничний чизкейк.