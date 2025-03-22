За такі рецепти потрібно винагороджувати: шедевр з картоплі та 2 яєць на всю сім'ю

Для того, щоб швидко та смачно нагодувати усю сім'ю, не обов'язково мати під рукою багато інгредієнтів. Майстерність – це вміння створити шедевр з найпростіших складників.

Цей рецепт господині вважають справжнім подарунком. З ним кулінарні будні стають куди легшими, адже сімейна вечеря перетворюється з мороки на швидкий та приємний процес, інформує 24 Канал з посиланням на "Господинька".

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Рецепт картопляних млинців з начинкою

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

картопляне тісто:

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– кілограм картоплі;

– 2 яйця;

– пучок петрушки;

– 5 столових ложок борошна;

– сіль та перець до смаку;

начинка:

– 1 цибуля;

– 1 баклажан;

– 100 мілілітрів вершків;

– 100 грамів твердого сиру;

– кілька печериць;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо до золотистості, додаємо моркву і смажимо кілька хвилин. Солимо та перчимо. Картоплю чистимо, дрібно нарізаємо, варимо до готовності і робимо пюре. Додаємо дрібно нарізану петрушку та інші інгредієнти для тіста, добре перемішуємо. Готуємо начинку. Смажимо дрібно нарізану цибулю, додаємо нарізаний кубиками баклажан, смажимо кілька хвилин. Додаємо нарізані печериці, солимо та перчимо. Додаємо вершки, готуємо кілька хвилин і перекладаємо в глибоку миску. Додаємо до начинки натертий сир. З картопляного тісто робимо коржик, викладаємо в нього начинку та формуємо пиріжок. Обсмажуємо до золотистого кольору.

Смачного!

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