За такі рецепти потрібно винагороджувати: шедевр з картоплі та 2 яєць на всю сім'ю
Для того, щоб швидко та смачно нагодувати усю сім'ю, не обов'язково мати під рукою багато інгредієнтів. Майстерність – це вміння створити шедевр з найпростіших складників.
Цей рецепт господині вважають справжнім подарунком. З ним кулінарні будні стають куди легшими, адже сімейна вечеря перетворюється з мороки на швидкий та приємний процес, інформує 24 Канал з посиланням на "Господинька".
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Рецепт картопляних млинців з начинкою
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
картопляне тісто:
– 1 морква;
– 1 цибуля;
– кілограм картоплі;
– 2 яйця;
– пучок петрушки;
– 5 столових ложок борошна;
– сіль та перець до смаку;
начинка:
– 1 цибуля;
– 1 баклажан;
– 100 мілілітрів вершків;
– 100 грамів твердого сиру;
– кілька печериць;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо до золотистості, додаємо моркву і смажимо кілька хвилин. Солимо та перчимо.
- Картоплю чистимо, дрібно нарізаємо, варимо до готовності і робимо пюре. Додаємо дрібно нарізану петрушку та інші інгредієнти для тіста, добре перемішуємо.
- Готуємо начинку. Смажимо дрібно нарізану цибулю, додаємо нарізаний кубиками баклажан, смажимо кілька хвилин.
- Додаємо нарізані печериці, солимо та перчимо. Додаємо вершки, готуємо кілька хвилин і перекладаємо в глибоку миску.
- Додаємо до начинки натертий сир.
- З картопляного тісто робимо коржик, викладаємо в нього начинку та формуємо пиріжок.
- Обсмажуємо до золотистого кольору.
Смачного!
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