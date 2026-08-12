Аромат на весь дім: соковитий домашній пиріг із сезонними фруктами за 15 хвилин

Сливи, абрикоси, нектарини та ягоди легко перетворюються на домашній десерт, який не вимагає складних технік і довгих підготовок.

Коли хочеться спекти щось швидке, але не банальне, на допомогу приходять саме сезонні фрукти. Кілька хвилин – і пиріг вже набирає довершеності у вашій духовці. Як спекти пиріг із сезонними фруктами? Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 220 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 130 мілілітрів олії;

– 250 мілілітрів молока;

– 380 грамів борошна;

– 12 грамів розпушувача;

– 1 столова ложка цедри лимона;

– 350 – 400 грамів слив, абрикосів, нектаринів та ягід;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 180 грамів сметани;

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1,5 столової ложки цукру. Приготування: Змішайте яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром. Додайте олію, молоко, борошно, розпушувач і цедру лимона, а потім перемішайте до однорідності. Перелийте тісто у підготовлену форму. Наріжте фрукти й ягоди, змішайте їх із крохмалем і рівномірно викладіть поверх тіста. Окремо змішайте сметану, яйце, цукор, сіль і ванільний цукор. Полийте цією заливкою фрукти. Випікайте пиріг при 180 градусів приблизно 45 – 55 хвилин. Після випікання залиште його у формі на 10 – 15 хвилин, а тоді подавайте до столу.