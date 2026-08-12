Новини Смачно Випічка і десерти Аромат на весь дім: соковитий домашній пиріг із сезонними фруктами за 15 хвилин
12 серпня, 16:18
2

Аромат на весь дім: соковитий домашній пиріг із сезонними фруктами за 15 хвилин

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Сливи, абрикоси, нектарини та ягоди легко перетворюються на домашній десерт, який не вимагає складних технік і довгих підготовок.

Коли хочеться спекти щось швидке, але не банальне, на допомогу приходять саме сезонні фрукти. Кілька хвилин – і пиріг вже набирає довершеності у вашій духовці. 

Як спекти пиріг із сезонними фруктами? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти: 
– 3 яйця; 
– 220 грамів цукру; 
– дрібка солі; 
– 10 грамів ванільного цукру; 
– 130 мілілітрів олії; 
– 250 мілілітрів молока; 
– 380 грамів борошна; 
– 12 грамів розпушувача; 
– 1 столова ложка цедри лимона; 
– 350 – 400 грамів слив, абрикосів, нектаринів та ягід; 
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю; 
– 180 грамів сметани; 
– 1 яйце; 
– дрібка солі; 
– 10 грамів ванільного цукру; 
– 1,5 столової ложки цукру.

Приготування: 

  1. Змішайте яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром.
  2. Додайте олію, молоко, борошно, розпушувач і цедру лимона, а потім перемішайте до однорідності.
  3. Перелийте тісто у підготовлену форму.
  4. Наріжте фрукти й ягоди, змішайте їх із крохмалем і рівномірно викладіть поверх тіста.
  5. Окремо змішайте сметану, яйце, цукор, сіль і ванільний цукор. Полийте цією заливкою фрукти.
  6. Випікайте пиріг при 180 градусів приблизно 45 – 55 хвилин.
  7. Після випікання залиште його у формі на 10 – 15 хвилин, а тоді подавайте до столу.

Пов'язані теми:

Випічка і десерти