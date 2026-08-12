Коли хочеться спекти щось швидке, але не банальне, на допомогу приходять саме сезонні фрукти. Кілька хвилин – і пиріг вже набирає довершеності у вашій духовці.
Як спекти пиріг із сезонними фруктами?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 220 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 130 мілілітрів олії;
– 250 мілілітрів молока;
– 380 грамів борошна;
– 12 грамів розпушувача;
– 1 столова ложка цедри лимона;
– 350 – 400 грамів слив, абрикосів, нектаринів та ягід;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;
– 180 грамів сметани;
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1,5 столової ложки цукру.
Приготування:
- Змішайте яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром.
- Додайте олію, молоко, борошно, розпушувач і цедру лимона, а потім перемішайте до однорідності.
- Перелийте тісто у підготовлену форму.
- Наріжте фрукти й ягоди, змішайте їх із крохмалем і рівномірно викладіть поверх тіста.
- Окремо змішайте сметану, яйце, цукор, сіль і ванільний цукор. Полийте цією заливкою фрукти.
- Випікайте пиріг при 180 градусів приблизно 45 – 55 хвилин.
- Після випікання залиште його у формі на 10 – 15 хвилин, а тоді подавайте до столу.