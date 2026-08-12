Коли хочеться спекти щось швидке, але не банальне, на допомогу приходять саме сезонні фрукти. Кілька хвилин – і пиріг вже набирає довершеності у вашій духовці.

Як спекти пиріг із сезонними фруктами?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 220 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 130 мілілітрів олії;

– 250 мілілітрів молока;

– 380 грамів борошна;

– 12 грамів розпушувача;

– 1 столова ложка цедри лимона;

– 350 – 400 грамів слив, абрикосів, нектаринів та ягід;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

– 180 грамів сметани;

– 1 яйце;

– дрібка солі;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1,5 столової ложки цукру.

Приготування: