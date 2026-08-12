Когда хочется испечь что-то быстрое, но не банальное, на помощь приходят именно сезонные фрукты. Всего несколько минут – и пирог уже приобретает совершенство в вашей духовке.
Как испечь пирог с сезонными фруктами?
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 220 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 130 миллилитров растительного масла;
– 250 миллилитров молока;
– 380 граммов муки;
– 12 граммов разрыхлителя;
– 1 столовая ложка лимонной цедры;
– 350–400 граммов слив, абрикосов, нектаринов и ягод;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 180 граммов сметаны;
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 1,5 столовой ложки сахара.
Приготовление:
- Смешайте яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром.
- Добавьте масло, молоко, муку, разрыхлитель и цедру лимона, а затем перемешайте до однородности.
- Перелейте тесто в подготовленную форму.
- Нарежьте фрукты и ягоды, смешайте их с крахмалом и равномерно выложите поверх теста.
- Отдельно смешайте сметану, яйцо, сахар, соль и ванильный сахар. Полейте этой заливкой фрукты.
- Выпекайте пирог при 180 градусах примерно 45–55 минут.
- После выпечки оставьте пирог в форме на 10–15 минут, а затем подавайте к столу.