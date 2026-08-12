Когда хочется испечь что-то быстрое, но не банальное, на помощь приходят именно сезонные фрукты. Всего несколько минут – и пирог уже приобретает совершенство в вашей духовке.

Как испечь пирог с сезонными фруктами?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 220 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 130 миллилитров растительного масла;

– 250 миллилитров молока;

– 380 граммов муки;

– 12 граммов разрыхлителя;

– 1 столовая ложка лимонной цедры;

– 350–400 граммов слив, абрикосов, нектаринов и ягод;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 180 граммов сметаны;

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1,5 столовой ложки сахара.

Приготовление: