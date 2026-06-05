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5 червня, 16:20
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Ця смажена мойва смачніша за карася чи коропа: таку смакоту хоч щодня готуй

Лілія Імбіровська-Сиваківська
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Не треба витрачати багато грошей, аби дуже смачно поїсти. Головне – мати під рукою правильний рецепт.

Мойва – це чудова нагода насолодитися чимось смачненьким, не витрачаючи багато часу та зусиль. З рецептом від allochkam1 ви захочете смажити її ледь не кожного дня! 

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Як смачно посмажити мойву? 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– мойва (чистимо, але не відриваємо голову);
– сіль, перець, улюблені спеції до смаку;
– кукурудзяне борошно;
– оля для смаження. 

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Приготування

  1. Мойву ретельно чистимо, але не відриваємо голови.
  2. Солимо та перчимо до смаку.
  3. Засипаємо кукурудзяним борошном. Перемішуємо, щоб покрити кожну рибину.
  4. Нанизуємо рибу на шпажку, щоб було легко перевертати. 
  5. Розігріваємо на пательні велику кількість олії.
  6. Смажимо до золотистого кольору. 

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