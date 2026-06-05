Мойва – це чудова нагода насолодитися чимось смачненьким, не витрачаючи багато часу та зусиль. З рецептом від allochkam1 ви захочете смажити її ледь не кожного дня!
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Як смачно посмажити мойву?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– мойва (чистимо, але не відриваємо голову);
– сіль, перець, улюблені спеції до смаку;
– кукурудзяне борошно;
– оля для смаження.
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Приготування:
- Мойву ретельно чистимо, але не відриваємо голови.
- Солимо та перчимо до смаку.
- Засипаємо кукурудзяним борошном. Перемішуємо, щоб покрити кожну рибину.
- Нанизуємо рибу на шпажку, щоб було легко перевертати.
- Розігріваємо на пательні велику кількість олії.
- Смажимо до золотистого кольору.