Мойва – це чудова нагода насолодитися чимось смачненьким, не витрачаючи багато часу та зусиль. З рецептом від allochkam1 ви захочете смажити її ледь не кожного дня!

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Як смачно посмажити мойву?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– мойва (чистимо, але не відриваємо голову);

– сіль, перець, улюблені спеції до смаку;

– кукурудзяне борошно;

– оля для смаження.

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Приготування: