Пиріжки справді можуть не черствіти днями: до чого тут варена картопля

Чимало господинь за звичкою виливають у раковину воду, в якій варилася картопля, навіть не здогадуючись, який цінний кулінарний компонент вони втрачають. Особливо коли йдеться про улюблені пиріжки!

Досвідчені кухарі давно використовують цей секрет. Саме на теплому картопляному відварі дріжджове тісто виходить неймовірно пишним, піддатливим у роботі та повітряним, підказує портал "Господинька". Читайте також Одна ложка – і борщ набагато смачніший: секрет, який приховують досвідчені господині Як приготувати повітряні смажені пиріжки? Інгредієнти:

начинка:

– 600 – 700 грамів чищеної картоплі;

– 2 – 3 цибулі;

– 40 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка солі;

– перець до смаку;

– кріп за бажанням;

тісто:

– 300 мілілітрів картопляного відвару;

– 15 грамів свіжих дріжджів;

– 500 – 550 грамів борошна;

– 2 чайні ложки цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 столові ложки рослинної олії. Готуємо вдома / Фото "Готуємо вдома" Приготування: Для начинки відваріть очищену картоплю в несолоній воді, а відвар злийте в окремий посуд. Обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотавості. Розімніть картоплю в пюре, додавши для м'якості трохи відвару, вершкове масло, засмажку, сіль, перець та кріп. Для тіста змішайте теплий відвар із цукром, дріжджами і парою ложок борошна на 10 – 15 хвилин. Потім додайте сіль, решту борошна та олію. Замішуйте тісто близько 7 хвилин, щоб воно залишалося м'яким і ніжним. Якщо липне – змастіть руки олією, але не підсипайте борошно. Залиште тісто в теплі на 40 – 50 хвилин, розділіть на 15 частин, розкачайте, викладіть начинку та заліпіть краї. Смажте пиріжки швом донизу у великій кількості гарячої олії на середньому вогні до хрусткої скоринки. Готові пиріжки викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.