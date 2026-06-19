Досвідчені кухарі давно використовують цей секрет. Саме на теплому картопляному відварі дріжджове тісто виходить неймовірно пишним, піддатливим у роботі та повітряним, підказує портал "Господинька".
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Як приготувати повітряні смажені пиріжки?
Інгредієнти:
начинка:
– 600 – 700 грамів чищеної картоплі;
– 2 – 3 цибулі;
– 40 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка солі;
– перець до смаку;
– кріп за бажанням;
тісто:
– 300 мілілітрів картопляного відвару;
– 15 грамів свіжих дріжджів;
– 500 – 550 грамів борошна;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 столові ложки рослинної олії.
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Готуємо вдома / Фото "Готуємо вдома"
Приготування:
- Для начинки відваріть очищену картоплю в несолоній воді, а відвар злийте в окремий посуд.
- Обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотавості.
- Розімніть картоплю в пюре, додавши для м'якості трохи відвару, вершкове масло, засмажку, сіль, перець та кріп.
- Для тіста змішайте теплий відвар із цукром, дріжджами і парою ложок борошна на 10 – 15 хвилин. Потім додайте сіль, решту борошна та олію.
- Замішуйте тісто близько 7 хвилин, щоб воно залишалося м'яким і ніжним. Якщо липне – змастіть руки олією, але не підсипайте борошно.
- Залиште тісто в теплі на 40 – 50 хвилин, розділіть на 15 частин, розкачайте, викладіть начинку та заліпіть краї.
- Смажте пиріжки швом донизу у великій кількості гарячої олії на середньому вогні до хрусткої скоринки.
- Готові пиріжки викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.