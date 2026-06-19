Кулінари поділилися нестандартним лайфхаком, який здатний перетворити звичайний домашній борщ на шедевр ресторанного рівня. Виявляється, додавання всього одного штриха допомагає надійно закріпити яскравий відтінок страви, а також робить текстуру юшки надзвичайно ніжною, глибокою та оксамитовою, розповідає KP.ua.

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Який оригінальний інгредієнт варто додати у борщ?

Цей секретний компонент є практично на кожній кухні, але мало хто здогадувався використовувати його в перших стравах. Секрет полягає у використанні звичайного несолодкого какао-порошку.

У його складі присутні особливі сполуки – таніни та антоціани, які діють як природні стабілізатори для бурякового пігменту. Вони не дозволяють овочу втрачати колір під час термічної обробки, завдяки чому готова страва набуває благородного, темно-рубінового відтінку.

Какао стане секретом вашого борщу / Фото Gastronom

Головне – знати міру. На велику чотирилітрову каструлю цілком достатньо однієї столової ложки порошку, інакше в юшці з'явиться зайва гіркота. Для досягнення максимального ефекту досвідчені кулінари радять вводити какао безпосередньо під час пасерування овочів.

Коли на пательні обсмажуються цибуля, морква та буряк, до них разом із томатною пастою всипають ложку какао і тушкують суміш на малому вогні близько 5 хвилин. Якщо ж ви використовуєте заздалегідь відварений буряк, порошок можна просто розчинити в одному половнику гарячого бульйону, ретельно вимішати, щоб уникнути грудочок, і вилити в каструлю за 5 хвилин до вимкнення плити.

Подібний гастрономічний експеримент часто викликає побоювання, проте приводу для хвилювань немає. Якісний какао-порошок без домішок абсолютно позбавлений солодкості й має природну терпкість, яка лише вигідно підкреслює багатство м’ясного бульйону.