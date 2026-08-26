Бризолі в яйці: простий спосіб зробити ситну вечерю з того, що є вдома

Бризолі — це той випадок, коли з простих продуктів виходить ніжна, соковита й ситна страва, яку зручно подавати і гарячою, і холодною.

Бризолі зручно готувати тоді, коли хочеться швидкої та ситної вечері без складних продуктів. За цим рецептом млинці стають основою для ніжної начинки з фаршу, сиру та овочів. Саме тому страва добре смакує і теплою, і вже охололою, розповідає "Господинька".

Що потрібно для бризолів?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 8 яєць;

– 100 мілілітрів молока;

– сіль до смаку;

– олія для обсмажування;

– 500 грамів фаршу;

– 1 цибулина;

– зелень та спеції до смаку;

– 1 помідор;

– 100 грамів твердого сиру;

– морська капуста або мариновані огірки – за бажанням;

– 2 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки кетчупу або томатного соусу;

– 50 грамів твердого сиру для соусу.

Приготування: