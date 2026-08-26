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26 серпня, 08:25
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Бризолі в яйці: простий спосіб зробити ситну вечерю з того, що є вдома

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Бризолі — це той випадок, коли з простих продуктів виходить ніжна, соковита й ситна страва, яку зручно подавати і гарячою, і холодною.

Бризолі зручно готувати тоді, коли хочеться швидкої та ситної вечері без складних продуктів. За цим рецептом млинці стають основою для ніжної начинки з фаршу, сиру та овочів. Саме тому страва добре смакує і теплою, і вже охололою, розповідає "Господинька".

Що потрібно для бризолів?

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 8 яєць; 
– 100 мілілітрів молока; 
– сіль до смаку; 
– олія для обсмажування; 
– 500 грамів фаршу; 
– 1 цибулина; 
– зелень та спеції до смаку;
– 1 помідор; 
– 100 грамів твердого сиру; 
– морська капуста або мариновані огірки – за бажанням; 
– 2 столові ложки сметани; 
– 2 столові ложки кетчупу або томатного соусу; 
– 50 грамів твердого сиру для соусу.

Приготування:

  1. Збийте яйця з молоком і сіллю до однорідності.
  2. Злегка змастіть сковорідку олією, добре розігрійте її та швидко посмажте тонкі млинці з обох боків.
  3. У глибокій мисці змішайте фарш із натертою цибулею, зеленню, сіллю та спеціями.
  4. На кожен готовий млинець рівномірно викладіть фарш.
  5. Додайте зверху смужки помідора і посипте тертим сиром.
  6. Загорніть млинці в щільні трубочки.
  7. Якщо хочете змінити смак, частину бризолів зробіть із морською капустою або маринованими огірками замість помідора.

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