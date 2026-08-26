Бризолі зручно готувати тоді, коли хочеться швидкої та ситної вечері без складних продуктів. За цим рецептом млинці стають основою для ніжної начинки з фаршу, сиру та овочів. Саме тому страва добре смакує і теплою, і вже охололою, розповідає "Господинька".
Що потрібно для бризолів?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 8 яєць;
– 100 мілілітрів молока;
– сіль до смаку;
– олія для обсмажування;
– 500 грамів фаршу;
– 1 цибулина;
– зелень та спеції до смаку;
– 1 помідор;
– 100 грамів твердого сиру;
– морська капуста або мариновані огірки – за бажанням;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки кетчупу або томатного соусу;
– 50 грамів твердого сиру для соусу.
Приготування:
- Збийте яйця з молоком і сіллю до однорідності.
- Злегка змастіть сковорідку олією, добре розігрійте її та швидко посмажте тонкі млинці з обох боків.
- У глибокій мисці змішайте фарш із натертою цибулею, зеленню, сіллю та спеціями.
- На кожен готовий млинець рівномірно викладіть фарш.
- Додайте зверху смужки помідора і посипте тертим сиром.
- Загорніть млинці в щільні трубочки.
- Якщо хочете змінити смак, частину бризолів зробіть із морською капустою або маринованими огірками замість помідора.