Бризоли удобно готовить, когда хочется быстрого и сытного ужина без сложных ингредиентов. По этому рецепту блины становятся основой для нежной начинки из фарша, сыра и овощей. Именно поэтому блюдо хорошо смакует и в теплом, и в остывшем виде, рассказывает "Господинька".
Что нужно для бризолей?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 8 яиц;
– 100 миллилитров молока;
– соль по вкусу;
– масло для обжаривания;
– 500 граммов фарша;
– 1 луковица;
– зелень и специи по вкусу;
– 1 помидор;
– 100 граммов твердого сыра;
– морская капуста или маринованные огурцы – по желанию;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки кетчупа или томатного соуса;
– 50 граммов твердого сыра для соуса.
Приготовление:
- Взбейте яйца с молоком и солью до однородной консистенции.
- Слегка смажьте сковороду маслом, хорошо разогрейте ее и быстро обжарьте тонкие блинчики с обеих сторон.
- В глубокой миске смешайте фарш с тертым луком, зеленью, солью и специями.
- На каждый готовый блин равномерно выложите фарш.
- Сверху добавьте полоски помидора и посыпьте тертым сыром.
- Сверните блинчики в плотные трубочки.
- Если хотите изменить вкус, часть бризолей приготовьте с морской капустой или маринованными огурцами вместо помидора.