Бризоли удобно готовить, когда хочется быстрого и сытного ужина без сложных ингредиентов. По этому рецепту блины становятся основой для нежной начинки из фарша, сыра и овощей. Именно поэтому блюдо хорошо смакует и в теплом, и в остывшем виде, рассказывает "Господинька".

Что нужно для бризолей?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 8 яиц;
– 100 миллилитров молока;
– соль по вкусу;
– масло для обжаривания;
– 500 граммов фарша;
– 1 луковица;
– зелень и специи по вкусу;
– 1 помидор;
– 100 граммов твердого сыра;
– морская капуста или маринованные огурцы – по желанию;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки кетчупа или томатного соуса;
– 50 граммов твердого сыра для соуса.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с молоком и солью до однородной консистенции.
  2. Слегка смажьте сковороду маслом, хорошо разогрейте ее и быстро обжарьте тонкие блинчики с обеих сторон.
  3. В глубокой миске смешайте фарш с тертым луком, зеленью, солью и специями.
  4. На каждый готовый блин равномерно выложите фарш.
  5. Сверху добавьте полоски помидора и посыпьте тертым сыром.
  6. Сверните блинчики в плотные трубочки.
  7. Если хотите изменить вкус, часть бризолей приготовьте с морской капустой или маринованными огурцами вместо помидора.