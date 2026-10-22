Солодкі сніданки з гарбуза, які легко приготувати: 3 прості рецепти

Осінній гарбуз легко перетворюється на солодкий сніданок, який не потребує складних продуктів чи довгого стояння біля плити. Саме те, що потрібно для гарного настрою на весь день!

Осінній гарбуз легко перетворюється на солодкий сніданок без складних продуктів і довгого стояння біля плити. Із нього виходять і м’які оладки, і ніжна запіканка, і сирники з легким сезонним акцентом. Головне – довести гарбуз до м’якості та зробити пюре, яке добре працює в тісті й сирній масі. Гарбузові оладки з корицею Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 300 грамів очищеного гарбуза;

– 1 яйце;

– 150 грамів борошна;

– 2 столові ложки цукру;

– 50 мілілітрів молока;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1/2 чайної ложки меленої кориці;

– дрібка солі;

– олія для смаження. Приготування: Наріжте гарбуз невеликими шматочками і відваріть або приготуйте на парі до м’якості. Злийте зайву рідину й розімніть м’якоть у пюре. Додайте яйце, молоко, цукор і корицю, перемішайте. Всипте борошно, розпушувач і сіль. Тісто має вийти густим, але не надто щільним. Викладайте його ложкою на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії. Смажте оладки на помірному вогні по 2 – 3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Солодка запіканка з гарбуза та сиру Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8 Інгредієнти:

– 400 грамів очищеного гарбуза;

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 2 яйця;

– 3 столові ложки манки;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 2 столові ложки сметани;

– дрібка солі;

– трохи вершкового масла для форми. Приготування: Наріжте гарбуз кубиками, запечіть або приготуйте на парі до м’якості. Розімніть його в пюре й дайте трохи охолонути. Кисломолочний сир розімніть виделкою або перебийте блендером. Додайте яйця, цукор, ванільний цукор, манку, сметану та дрібку солі. Додайте гарбузове пюре й перемішайте до однорідності. Викладіть суміш у змащену маслом форму та залиште на 10 – 15 хвилин, щоб манка набухла. Випікайте за температури 180 градусів приблизно 35 – 45 хвилин. Солодкі сирники з гарбузом Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 150 грамів очищеного гарбуза;

– 1 яйце;

– 3 – 4 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– дрібка кориці за бажанням;

– борошно для панірування;

– олія для смаження. Приготування: Запечіть або приготуйте гарбуз на парі до м’якості. Перебийте його на пюре й обов’язково охолодіть. Кисломолочний сир розімніть виделкою. Додайте гарбузове пюре, яйце, цукор, ванільний цукор і корицю. Перемішайте та поступово всипте борошно. Маса має бути м’якою, але достатньо щільною, щоб сформувати сирники. Сформуйте невеликі сирники й обкачайте їх у борошні. Обсмажуйте на помірному вогні по 3 – 4 хвилини з кожного боку.