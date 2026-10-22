Осінній гарбуз легко перетворюється на солодкий сніданок без складних продуктів і довгого стояння біля плити. Із нього виходять і м’які оладки, і ніжна запіканка, і сирники з легким сезонним акцентом. Головне – довести гарбуз до м’якості та зробити пюре, яке добре працює в тісті й сирній масі.

Гарбузові оладки з корицею

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів очищеного гарбуза;

– 1 яйце;

– 150 грамів борошна;

– 2 столові ложки цукру;

– 50 мілілітрів молока;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1/2 чайної ложки меленої кориці;

– дрібка солі;

– олія для смаження.

Приготування:

Наріжте гарбуз невеликими шматочками і відваріть або приготуйте на парі до м’якості. Злийте зайву рідину й розімніть м’якоть у пюре. Додайте яйце, молоко, цукор і корицю, перемішайте. Всипте борошно, розпушувач і сіль. Тісто має вийти густим, але не надто щільним. Викладайте його ложкою на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії. Смажте оладки на помірному вогні по 2 – 3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Солодка запіканка з гарбуза та сиру

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів очищеного гарбуза;

– 400 грамів кисломолочного сиру;

– 2 яйця;

– 3 столові ложки манки;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 2 столові ложки сметани;

– дрібка солі;

– трохи вершкового масла для форми.

Приготування:

Наріжте гарбуз кубиками, запечіть або приготуйте на парі до м’якості. Розімніть його в пюре й дайте трохи охолонути. Кисломолочний сир розімніть виделкою або перебийте блендером. Додайте яйця, цукор, ванільний цукор, манку, сметану та дрібку солі. Додайте гарбузове пюре й перемішайте до однорідності. Викладіть суміш у змащену маслом форму та залиште на 10 – 15 хвилин, щоб манка набухла. Випікайте за температури 180 градусів приблизно 35 – 45 хвилин.

Солодкі сирники з гарбузом

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 150 грамів очищеного гарбуза;

– 1 яйце;

– 3 – 4 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– дрібка кориці за бажанням;

– борошно для панірування;

– олія для смаження.

Приготування: