Осінній гарбуз легко перетворюється на солодкий сніданок без складних продуктів і довгого стояння біля плити. Із нього виходять і м’які оладки, і ніжна запіканка, і сирники з легким сезонним акцентом. Головне – довести гарбуз до м’якості та зробити пюре, яке добре працює в тісті й сирній масі.
Гарбузові оладки з корицею
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів очищеного гарбуза;
– 1 яйце;
– 150 грамів борошна;
– 2 столові ложки цукру;
– 50 мілілітрів молока;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1/2 чайної ложки меленої кориці;
– дрібка солі;
– олія для смаження.
Приготування:
- Наріжте гарбуз невеликими шматочками і відваріть або приготуйте на парі до м’якості.
- Злийте зайву рідину й розімніть м’якоть у пюре.
- Додайте яйце, молоко, цукор і корицю, перемішайте.
- Всипте борошно, розпушувач і сіль. Тісто має вийти густим, але не надто щільним.
- Викладайте його ложкою на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії.
- Смажте оладки на помірному вогні по 2 – 3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
Солодка запіканка з гарбуза та сиру
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів очищеного гарбуза;
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 3 столові ложки манки;
– 3 столові ложки цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 2 столові ложки сметани;
– дрібка солі;
– трохи вершкового масла для форми.
Приготування:
- Наріжте гарбуз кубиками, запечіть або приготуйте на парі до м’якості.
- Розімніть його в пюре й дайте трохи охолонути.
- Кисломолочний сир розімніть виделкою або перебийте блендером.
- Додайте яйця, цукор, ванільний цукор, манку, сметану та дрібку солі.
- Додайте гарбузове пюре й перемішайте до однорідності.
- Викладіть суміш у змащену маслом форму та залиште на 10 – 15 хвилин, щоб манка набухла.
- Випікайте за температури 180 градусів приблизно 35 – 45 хвилин.
Солодкі сирники з гарбузом
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 150 грамів очищеного гарбуза;
– 1 яйце;
– 3 – 4 столові ложки борошна;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– дрібка кориці за бажанням;
– борошно для панірування;
– олія для смаження.
Приготування:
- Запечіть або приготуйте гарбуз на парі до м’якості.
- Перебийте його на пюре й обов’язково охолодіть.
- Кисломолочний сир розімніть виделкою.
- Додайте гарбузове пюре, яйце, цукор, ванільний цукор і корицю.
- Перемішайте та поступово всипте борошно. Маса має бути м’якою, але достатньо щільною, щоб сформувати сирники.
- Сформуйте невеликі сирники й обкачайте їх у борошні.
- Обсмажуйте на помірному вогні по 3 – 4 хвилини з кожного боку.