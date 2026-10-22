Осенняя тыква легко превращается в сладкий завтрак без сложных ингредиентов и долгого стояния у плиты. Из нее получаются и мягкие оладьи, и нежная запеканка, и сырники с легким сезонным акцентом. Главное – довести тыкву до мягкости и сделать пюре, которое хорошо работает в тесте и творожной массе.

Тыквенные оладьи с корицей

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов очищенной тыквы;

– 1 яйцо;

– 150 граммов муки;

– 2 столовые ложки сахара;

– 50 миллилитров молока;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1/2 чайной ложки молотой корицы;

– щепотка соли;

– масло для жарки.

Приготовление:

Нарежьте тыкву небольшими кусочками и отварите или приготовьте на пару до мягкости. Слейте лишнюю жидкость и разомните мякоть в пюре. Добавьте яйцо, молоко, сахар и корицу, перемешайте. Всыпьте муку, разрыхлитель и соль. Тесто должно получиться густым, но не слишком плотным. Выкладывайте его ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте оладьи на умеренном огне по 2 – 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Сладкая запеканка из тыквы и творога

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов очищенной тыквы;

– 400 граммов творога;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки манки;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 2 столовые ложки сметаны;

– щепотка соли;

– немного сливочного масла для формы.

Приготовление:

Нарежьте тыкву кубиками, запеките или приготовьте на пару до мягкости. Разомните его в пюре и дайте немного остыть. Творог раздавите вилкой или взбейте блендером. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, манную крупу, сметану и щепотку соли. Добавьте тыквенное пюре и перемешайте до однородности. Выложите смесь в смазанную маслом форму и оставьте на 10 – 15 минут, чтобы манная крупа набухла. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 35 – 45 минут.

Сладкие творожники с тыквой

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов творога;

– 150 граммов очищенной тыквы;

– 1 яйцо;

– 3 – 4 столовые ложки муки;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– щепотка корицы по желанию;

– мука для панировки;

– масло для жарки.

Приготовление: