Осенняя тыква легко превращается в сладкий завтрак без сложных ингредиентов и долгого стояния у плиты. Из нее получаются и мягкие оладьи, и нежная запеканка, и сырники с легким сезонным акцентом. Главное – довести тыкву до мягкости и сделать пюре, которое хорошо работает в тесте и творожной массе.
Тыквенные оладьи с корицей
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов очищенной тыквы;
– 1 яйцо;
– 150 граммов муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– 50 миллилитров молока;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1/2 чайной ложки молотой корицы;
– щепотка соли;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Нарежьте тыкву небольшими кусочками и отварите или приготовьте на пару до мягкости.
- Слейте лишнюю жидкость и разомните мякоть в пюре.
- Добавьте яйцо, молоко, сахар и корицу, перемешайте.
- Всыпьте муку, разрыхлитель и соль. Тесто должно получиться густым, но не слишком плотным.
- Выкладывайте его ложкой на разогретую сковороду с небольшим количеством масла.
- Жарьте оладьи на умеренном огне по 2 – 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Сладкая запеканка из тыквы и творога
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 граммов очищенной тыквы;
– 400 граммов творога;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки манки;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 2 столовые ложки сметаны;
– щепотка соли;
– немного сливочного масла для формы.
Приготовление:
- Нарежьте тыкву кубиками, запеките или приготовьте на пару до мягкости.
- Разомните его в пюре и дайте немного остыть.
- Творог раздавите вилкой или взбейте блендером.
- Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, манную крупу, сметану и щепотку соли.
- Добавьте тыквенное пюре и перемешайте до однородности.
- Выложите смесь в смазанную маслом форму и оставьте на 10 – 15 минут, чтобы манная крупа набухла.
- Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 35 – 45 минут.
Сладкие творожники с тыквой
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов творога;
– 150 граммов очищенной тыквы;
– 1 яйцо;
– 3 – 4 столовые ложки муки;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– щепотка корицы по желанию;
– мука для панировки;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Запеките или приготовьте тыкву на пару до мягкости.
- Пюрируйте его и обязательно остудите.
- Творог размять вилкой.
- Добавьте тыквенное пюре, яйцо, сахар, ванильный сахар и корицу.
- Перемешайте и постепенно всыпьте муку. Масса должна быть мягкой, но достаточно плотной, чтобы сформировать сырники.
- Сформируйте небольшие сырники и обваляйте их в муке.
- Обжаривайте на умеренном огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны.