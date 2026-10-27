Що приготувати дітям на Геловін: сосиски в листковому тісті у формі привидів

На Геловін дітям легко приготувати не просто перекус, а маленьку святкову гру на тарілці: звичайні сосиски можна перетворити на їстівних привидів.

Для цього потрібно лише кілька базових продуктів, а сам процес не забере багато часу. Ідею таких "привидів" опублікувала diana ovinnikova на своїй сторінці в Instagram. Як приготувати сосиски-привиди? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– сосиски;

– листкове бездріжджове тісто;

– 1 яйце;

– кунжут. Красива закуска на Геловін: дивіться відео Приготування: Сосиски розріжте навпіл. Деко застеліть пергаментом і викладіть половинки зрізом донизу. Листкове тісто розкачайте в тонкий пласт і наріжте квадратами такого розміру, щоб ними можна було накрити сосиски та сформувати силует привида. За допомогою чистої трубочки виріжте в тісті маленькі отвори для очей і рота. Робіть це обережно, щоб не порвати тісто. Накрийте кожну половинку сосиски шматочком тіста, розташувавши отвори так, щоб крізь них було видно сосиску. Краї тіста трохи розправте, формуючи привидів. Яйце збийте виделкою та змастіть ним тісто. За бажанням посипте кунжутом. Поставте деко в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 хвилин. Випікайте, доки тісто не підніметься й не набуде золотистого кольору. Точний час залежить від духовки та товщини тіста.