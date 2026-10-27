Що приготувати дітям на Геловін: сосиски в листковому тісті у формі привидів

Готуємо сосиски на Геловін / Viola
На Геловін дітям легко приготувати не просто перекус, а маленьку святкову гру на тарілці: звичайні сосиски можна перетворити на їстівних привидів.
Для цього потрібно лише кілька базових продуктів, а сам процес не забере багато часу. Ідею таких "привидів" опублікувала diana ovinnikova на своїй сторінці в Instagram.
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Як приготувати сосиски-привиди?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– сосиски;
– листкове бездріжджове тісто;
– 1 яйце;
– кунжут.
Красива закуска на Геловін: дивіться відео
Приготування:
- Сосиски розріжте навпіл. Деко застеліть пергаментом і викладіть половинки зрізом донизу.
- Листкове тісто розкачайте в тонкий пласт і наріжте квадратами такого розміру, щоб ними можна було накрити сосиски та сформувати силует привида.
- За допомогою чистої трубочки виріжте в тісті маленькі отвори для очей і рота. Робіть це обережно, щоб не порвати тісто.
- Накрийте кожну половинку сосиски шматочком тіста, розташувавши отвори так, щоб крізь них було видно сосиску. Краї тіста трохи розправте, формуючи привидів.
- Яйце збийте виделкою та змастіть ним тісто. За бажанням посипте кунжутом.
- Поставте деко в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 хвилин.
- Випікайте, доки тісто не підніметься й не набуде золотистого кольору. Точний час залежить від духовки та товщини тіста.
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