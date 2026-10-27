Что приготовить детям на Хэллоуин: сосиски в слоеном тесте в форме привидений

Готовим сосиски на Хэллоуин / Viola

На Хэллоуин детям легко приготовить не просто перекус, а маленькую праздничную игру на тарелке: обычные сосиски можно превратить в съедобных привидений.

Для этого понадобится всего несколько основных продуктов, а сам процесс не займет много времени. Идею таких "привидений" опубликовала diana ovinnikova на своей странице в инстаграме. Реклама Adv Как приготовить сосиски-призраки? Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– сосиски;

– слоеное бездрожжевое тесто;

– 1 яйцо;

– кунжут. Красивая закуска на Хэллоуин: смотрите видео Приготовление: Сосиски разрежьте пополам. Противень застелите пергаментом и выложите половинки срезом вниз. Слоеное тесто раскатайте в тонкий пласт и нарежьте квадратами такого размера, чтобы ими можно было накрыть сосиски и сформировать силуэт призрака. С помощью чистой трубочки вырежьте в тесте маленькие отверстия для глаз и рта. Делайте это осторожно, чтобы не порвать тесто. Накройте каждую половинку сосиски кусочком теста, расположив отверстия так, чтобы сквозь них была видна сосиска. Края теста немного расправьте, формируя призраков. Яйцо взбейте вилкой и смажьте им тесто. По желанию посыпьте кунжутом. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. Выпекайте, пока тесто не поднимется и не приобретет золотистый цвет. Точное время зависит от духовки и толщины теста.

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