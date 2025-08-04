Смажене мʼясо – це завжди смачно, але саме соус надає йому незабутніх відтінків. Не варто обмежуватися кетчупом чи іншими магазинними соусами – ви варті куди кращих вражень від улюблених страв.

Як би ви не смажили мʼясо, пікантний елегантний соус буде до нього вкрай доречним та подарує просто незабутні відчуття. 24 Канал пропонує зберегти рецепт від знаменитої кулінарки Єви Вахович, яким поділився портал kuchnia. Читайте також Вийдуть мʼякі та водянисті: 3 помилки, які зіпсують консервовані огірки Як приготувати соус до смаженого мʼяса? Час : 2 хвилин

: 2 хвилин Порцій: 1 Інгредієнти:

– 1 червона цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– 2 столові ложки олії;

– 3 чайні ложки паприки;

– пів чайної ложки гострого перцю;

– 4 столові ложки кетчупу;

– 4 столові ложки медово-гірчичного соусу;

– 6 столових ложок бальзамічного оцту;

– 2 столові ложки меду. Приготування: Дрібно наріжте цибулю та часник, можна пропустити їх через часникодавку. Розігрійте олію у каструлі або глибокій сковороді. Додайте цибулю та часник. Готуйте на слабкому вогні, поки вони не стануть м’якими. Додайте паприку та гострий перець. Перемішайте все разом і готуйте, поки соус не карамелізується. Додайте решту інгредієнтів. Тушкуйте до загустіння соусу. Подавайте соус з улюбленим мʼясом. Смачного! Хоч щодня готуй: апетитні гарячі бутерброди на сковороді.