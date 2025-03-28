З ним ваші страви стануть легендарними: простий рецепт соусу дзадзикі

Цей популярний грецький соус надасть вашим стравам неповторного колориту. Втім, коли є улюблений хліб і бракує часу, то він зійде для смачного і поживного перекусу.

Цей соус повинен бути у кухонному "арсеналі" кожної господині. Готувати його вкрай легко, а свіжість та оригінальність, яку він гарантує, здатні закохати кожного, розповідає 24 Канал з посиланням на "Наїдок".

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Рецепт соусу дзадзикі

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів грецького йогурту;

– 1 свіжий огірок;

– 1 – 2 зубчика часнику;

– сіль та перець до смаку;

– свіжий кріп – за бажанням;

– 1 чайна ложка оливкової олії.

Приготування:

Огірок чистимо та крупно натираємо. Кріп мілко нарізаємо. Змішуємо всі інгредієнти у глибокій мисці. Подаємо з улюбленими стравами або запрвляємо салат.

Смачного!

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