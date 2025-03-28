Цей соус повинен бути у кухонному "арсеналі" кожної господині. Готувати його вкрай легко, а свіжість та оригінальність, яку він гарантує, здатні закохати кожного, розповідає 24 Канал з посиланням на "Наїдок".
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Рецепт соусу дзадзикі
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів грецького йогурту;
– 1 свіжий огірок;
– 1 – 2 зубчика часнику;
– сіль та перець до смаку;
– свіжий кріп – за бажанням;
– 1 чайна ложка оливкової олії.
Приготування:
- Огірок чистимо та крупно натираємо.
- Кріп мілко нарізаємо.
- Змішуємо всі інгредієнти у глибокій мисці.
- Подаємо з улюбленими стравами або запрвляємо салат.
Смачного!
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