Ідеальний весняний гарнір: готуємо спаржу по-корейськи з кунжутом

Спаржа може бути як гарніром, так і легкою закускою до будь-яких страв. Готувати її легко, а смак, довершений правильними додатками, підкорює абсолютно усіх.

Корейська кухня останнім часом набирає великої популярності, і це не дивно, адже колоритний смак місцевих страв заворожує. Одна із зірок цієї культури – спаржа з кунжутом, яку 24 Канал пропонує приготувати за рецептом порталу "Смак". Цікаво Коштує більше за дорогоцінні метали: яка найдорожча їжа в світі і чому в неї така ціна Рецепт спаржі по-корейськи Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 400 грамів спаржі;

– 40 мілілітрів кунжутної олії;

– 5 мілілітрів соєвого соусу;

– 20 грамів цукру;

– 15 грамів кунжуту. Приготування: У каструлі закип’ятіть воду. Коли вода закипить, занурте в неї спаржу на 30 секунд, після чого перекладіть у миску з холодною водою, щоб зупинити процес варіння. Охолоджену спаржу наріжте (можна просто навпіл) і покладіть у глибоку миску. Для соусу змішайте кунжутну олію, соєвий соус і трохи цукру, добре перемішайте до однорідності. Полийте спаржу підготовленою заправкою і посипте зверху кунжутним насінням. Смачного! Як швидко приготувати спаржу: рецепт, в якому її не треба варити.