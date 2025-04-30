30 квітня, 10:08
Ідеальний весняний гарнір: готуємо спаржу по-корейськи з кунжутом
Спаржа може бути як гарніром, так і легкою закускою до будь-яких страв. Готувати її легко, а смак, довершений правильними додатками, підкорює абсолютно усіх.
Корейська кухня останнім часом набирає великої популярності, і це не дивно, адже колоритний смак місцевих страв заворожує. Одна із зірок цієї культури – спаржа з кунжутом, яку 24 Канал пропонує приготувати за рецептом порталу "Смак".
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Рецепт спаржі по-корейськи
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів спаржі;
– 40 мілілітрів кунжутної олії;
– 5 мілілітрів соєвого соусу;
– 20 грамів цукру;
– 15 грамів кунжуту.
Приготування:
- У каструлі закип’ятіть воду.
- Коли вода закипить, занурте в неї спаржу на 30 секунд, після чого перекладіть у миску з холодною водою, щоб зупинити процес варіння.
- Охолоджену спаржу наріжте (можна просто навпіл) і покладіть у глибоку миску.
- Для соусу змішайте кунжутну олію, соєвий соус і трохи цукру, добре перемішайте до однорідності.
- Полийте спаржу підготовленою заправкою і посипте зверху кунжутним насінням.
Смачного!
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