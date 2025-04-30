Корейская кухня в последнее время набирает большую популярность, и это неудивительно, ведь колоритный вкус местных блюд завораживает. Одна из звезд этой культуры – спаржа с кунжутом, которую 24 Канал предлагает приготовить по рецепту портала "Смак".

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Рецепт спаржи по-корейски

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов спаржи;

– 40 миллилитров кунжутного масла;

– 5 миллилитров соевого соуса;

– 20 граммов сахара;

– 15 граммов кунжута.

Приготовление:

В кастрюле вскипятите воду. Когда вода закипит, погрузите в нее спаржу на 30 секунд, после чего переложите в миску с холодной водой, чтобы остановить процесс варки. Охлажденную спаржу нарежьте (можно просто пополам) и положите в глубокую миску. Для соуса смешайте кунжутное масло, соевый соус и немного сахара, хорошо перемешайте до однородности. Полейте спаржу подготовленной заправкой и посыпьте сверху кунжутными семечками.

Приятного аппетита!

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