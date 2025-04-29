Спаржа не только может похвастаться набором полезных свойств, но и имеет репутацию идеального гарнира к любому мясу. Чтобы подчеркнуть ее насыщенный вкус, 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала Madame Vorger.

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Рецепт спаржи

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов зеленой спаржи;

– 2 пучка зеленого лука;

– 1 зубчик чеснока;

– 1/2 бульонного кубика;

– 1/2 стакана воды (или столько же бульона, чтобы заменить кубик)

– 20 граммов сливочного масла;

– оливковое масло

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Удалите жесткие концы спаржи и тщательно промойте ее под проточной водой. Белую часть зеленого лука и чеснок нарежьте тонкими ломтиками. В сковороду влейте немного масла, выложите лук и чеснок, поставьте на средний огонь. Выложите стебли спаржи в один слой так, чтобы каждый касался дна сковороды. Посыпьте измельченным бульонным кубиком и добавьте немного воды или готового бульона. Накройте крышкой и тушите примерно 5 минут. Тем временем мелко нарежьте зеленую часть лука. После пяти минут готовки добавьте его в сковороду. Перемешайте содержимое, при необходимости долейте еще немного жидкости. Снова накройте и готовьте еще 3 минуты. Чтобы проверить готовность спаржи, проколите ее ножом – лезвие должно легко входить, но стебли должны оставаться слегка хрустящими. Добавьте кусочек сливочного масла, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте, чтобы масло полностью растворилось и покрыло овощи.

Приятного аппетита!

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