Старовинна страва, яка має бути на вашому столі на Водохреще: капусняк з качкою родом з минулого

Раніше на Водохреще часто готували рідкі страви. І деякі з них точно нічим не поступаються святковим м'ясним наїдкам.

Цей святковий капусняк прийшов до нас через багато поколінь. Він походить з мальовничої Полтавщини, але його смак люблять по всій Україні. 24 Канал пропонує підтримати традицію з рецептом порталу "Шуба".

Рецепт капусняку з качкою

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 літри води;

– 500 грамів качки;

– 300 грамів свинячих ребер;

– 200 грамів квашеної капусти;

– 100 грамів білоголової капусти;

– 100 грамів пшона;

– 5 картоплин;

– 5 томатів;

– 2 ріпчасті жовті цибулини;

– 1 столова ложка смальцю;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 лаврові листки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Дрібно нашинкуйте квашену та сиру капусту. Покладіть їх у каструлю разом із м’ясом, трохи посоліть, поперчіть і додайте лаврове листя. Промийте пшоно та висипте його в каструлю. Варіть усе разом приблизно 2 години. Очищену картоплю поріжте й покладіть в окрему каструлю. Додайте подрібнену цибулину, трохи посоліть і варіть до м’якості картоплі. Приготуйте засмажку. Дрібно наріжте другу цибулину й обсмажте її на смальці. Натріть помідори на тертці й додайте до цибулі. Трохи посоліть, додайте трохи бульйону до томатної маси й тушкуйте ще хвилину. Потім влийте засмажку в каструлю з капустою. Потовчіть відварену картоплю до пюреподібного стану й додайте в капусняк. Варіть на слабкому вогні до готовності – м’ясо має стати дуже м’яким і легко розпадатися на волокна.

Смачного!

