Старовинна страва, яка має бути на вашому столі на Водохреще: капусняк з качкою родом з минулого
- Стаття розповідає про традиційний рецепт капусняку з качкою, який зазвичай готують на Водохреще, підкреслюючи його історичні корені з Полтавщини.
- Цей рецепт є особливим завдяки поєднанню качки та свинячих ребер, що надає страві багатий та насичений смак, зберігаючи при цьому культурну спадщину.
Раніше на Водохреще часто готували рідкі страви. І деякі з них точно нічим не поступаються святковим м'ясним наїдкам.
Цей святковий капусняк прийшов до нас через багато поколінь. Він походить з мальовничої Полтавщини, але його смак люблять по всій Україні. 24 Канал пропонує підтримати традицію з рецептом порталу "Шуба".
Рецепт капусняку з качкою
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 літри води;
– 500 грамів качки;
– 300 грамів свинячих ребер;
– 200 грамів квашеної капусти;
– 100 грамів білоголової капусти;
– 100 грамів пшона;
– 5 картоплин;
– 5 томатів;
– 2 ріпчасті жовті цибулини;
– 1 столова ложка смальцю;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 лаврові листки;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Дрібно нашинкуйте квашену та сиру капусту. Покладіть їх у каструлю разом із м’ясом, трохи посоліть, поперчіть і додайте лаврове листя. Промийте пшоно та висипте його в каструлю. Варіть усе разом приблизно 2 години.
- Очищену картоплю поріжте й покладіть в окрему каструлю. Додайте подрібнену цибулину, трохи посоліть і варіть до м’якості картоплі.
- Приготуйте засмажку. Дрібно наріжте другу цибулину й обсмажте її на смальці. Натріть помідори на тертці й додайте до цибулі. Трохи посоліть, додайте трохи бульйону до томатної маси й тушкуйте ще хвилину. Потім влийте засмажку в каструлю з капустою.
- Потовчіть відварену картоплю до пюреподібного стану й додайте в капусняк. Варіть на слабкому вогні до готовності – м’ясо має стати дуже м’яким і легко розпадатися на волокна.
Смачного!
