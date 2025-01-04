В день перед Водохрещем заведено зберігати строгий піст, розповідає 24 Канал. В цей день потрібно набрати святу воду та підготувати пісні страви для вечері у колі родини.

Читайте також Аромат поверне у дитинство, смак зробить щасливим: святкові булочки з маком, які пам'ятають усі

Що не можна подавати на стіл

Загалом працюють ті ж самі правила, що й під час першого Святвечора. Потрібно відмовитися від м'яса, молочних продуктів та яєць, натомість надати перевагу рибі, вареникам та іншим пісним стравам.

Також раніше практикувався піст до трапези. До настання темряви дорослі не їли нічого, і лише тоді, коли на небі засяє перша зірка, накривали на стіл та запрошували гостей.

"Голодна" кутя – головна страва / Фото "Коліжанка"

Що повинно бути на столі

Обов'язково потрібно приготувати "бідну" кутю, яку також називають "голодною". Також часто господині подають пісний борщ або грибну юшку, вареники, голубці та овочеві пиріжки, різноманітну рибу.

Що стосується напоїв, то позмагатися з традиційним узваром може лише домашній компот. Вживати алкогольні напої не можна.

Він точно доповнить святкування: смачний пісний салат з картоплею.