Цей салат любили готувати ще наші бабусі. Особливий смак та легкість приготування стануть союзниками господинь, які захочуть відтворити цей рецепт. А щоб все вийшло ідеально, 24 Канал рекомендує дослухатися до порад "Пані Стефи".
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Рецепт пісного салату з картоплею
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 великі цибулини та 1 мала цибулина;
– 5 – 6 столових ложок соняшникової олії;
– 1 столова ложка масла;
– сіль – до смаку;
– цукор – до смаку;
– сік із лимона або спиртовий оцет (9%) – до смаку;
– 2 скибочки житнього або пшеничного хліба;
– 2 великі варені картоплини;
– 2 квашені огірки;
– чорний мелений перець – до смаку.
Для посипання:
– 1 столова ложка лущеного насіння соняшника.
Приготування:
Почистіть цибулю. Великі цибулини наріжте дрібними кубиками, а маленьку – тонкими кільцями.
Цибулю, нарізану кільцями, посоліть, додайте кілька крапель оцту та дрібку цукру. Легко примніть, щоб вона трохи замаринувалася.
Нарізану кубиками цибулю обсмажте на пательні з розігрітою олією на слабкому вогні до прозорості та легкого зарум’янення. Додайте вершкове масло, перемішайте й перекладіть підсмажену цибулю в окрему тарілку за допомогою ложки.
Хліб наріжте кубиками розміром 1х1 сантиметр. Підрум’яньте його в тій самій пательні, де смажилася цибуля, до хрусткого стану.
Картоплю наріжте кубиками 2х2 сантиметри, а квашені огірки – кубиками 1х1 сантиметр.
На тарілці змішайте картоплю, обсмажені сухарики, сиру та смажену цибулю, огірки. Додайте сіль, перець до смаку і посипте насінням соняшника.
Смачного!
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