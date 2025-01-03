Цей салат любили готувати ще наші бабусі. Особливий смак та легкість приготування стануть союзниками господинь, які захочуть відтворити цей рецепт. А щоб все вийшло ідеально, 24 Канал рекомендує дослухатися до порад "Пані Стефи".

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Рецепт пісного салату з картоплею

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 2 великі цибулини та 1 мала цибулина;
– 5 – 6 столових ложок соняшникової олії;
– 1 столова ложка масла;
– сіль – до смаку;
– цукор – до смаку;
– сік із лимона або спиртовий оцет (9%) – до смаку;
– 2 скибочки житнього або пшеничного хліба;
– 2 великі варені картоплини;
– 2 квашені огірки;
– чорний мелений перець – до смаку.
Для посипання:
– 1 столова ложка лущеного насіння соняшника.

Приготування:

  1. Почистіть цибулю. Великі цибулини наріжте дрібними кубиками, а маленьку – тонкими кільцями.

  2. Цибулю, нарізану кільцями, посоліть, додайте кілька крапель оцту та дрібку цукру. Легко примніть, щоб вона трохи замаринувалася.

  3. Нарізану кубиками цибулю обсмажте на пательні з розігрітою олією на слабкому вогні до прозорості та легкого зарум’янення. Додайте вершкове масло, перемішайте й перекладіть підсмажену цибулю в окрему тарілку за допомогою ложки.

  4. Хліб наріжте кубиками розміром 1х1 сантиметр. Підрум’яньте його в тій самій пательні, де смажилася цибуля, до хрусткого стану.

  5. Картоплю наріжте кубиками 2х2 сантиметри, а квашені огірки – кубиками 1х1 сантиметр.

  6. На тарілці змішайте картоплю, обсмажені сухарики, сиру та смажену цибулю, огірки. Додайте сіль, перець до смаку і посипте насінням соняшника.

Смачного!

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