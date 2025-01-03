Цей салат любили готувати ще наші бабусі. Особливий смак та легкість приготування стануть союзниками господинь, які захочуть відтворити цей рецепт. А щоб все вийшло ідеально, 24 Канал рекомендує дослухатися до порад "Пані Стефи".

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Рецепт пісного салату з картоплею

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 великі цибулини та 1 мала цибулина;

– 5 – 6 столових ложок соняшникової олії;

– 1 столова ложка масла;

– сіль – до смаку;

– цукор – до смаку;

– сік із лимона або спиртовий оцет (9%) – до смаку;

– 2 скибочки житнього або пшеничного хліба;

– 2 великі варені картоплини;

– 2 квашені огірки;

– чорний мелений перець – до смаку.

Для посипання:

– 1 столова ложка лущеного насіння соняшника.

Приготування:

Почистіть цибулю. Великі цибулини наріжте дрібними кубиками, а маленьку – тонкими кільцями. Цибулю, нарізану кільцями, посоліть, додайте кілька крапель оцту та дрібку цукру. Легко примніть, щоб вона трохи замаринувалася. Нарізану кубиками цибулю обсмажте на пательні з розігрітою олією на слабкому вогні до прозорості та легкого зарум’янення. Додайте вершкове масло, перемішайте й перекладіть підсмажену цибулю в окрему тарілку за допомогою ложки. Хліб наріжте кубиками розміром 1х1 сантиметр. Підрум’яньте його в тій самій пательні, де смажилася цибуля, до хрусткого стану. Картоплю наріжте кубиками 2х2 сантиметри, а квашені огірки – кубиками 1х1 сантиметр. На тарілці змішайте картоплю, обсмажені сухарики, сиру та смажену цибулю, огірки. Додайте сіль, перець до смаку і посипте насінням соняшника.

Смачного!

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