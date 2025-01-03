Коли ви будете готувати цю страву, то відчуєте себе щонайменше учасником кулінарного шоу, за діями якого спостерігають тисячі цікавих поглядів. Потрібно зовсім трішки, аби вашу кухню сприймали як ресторан. 24 Канал пропонує спробувати цей експеримент з рецептом порталу "Смач".

Стане у пригоді 10 хвилин – і готово: рецепт найшвидшого десерту

Рецепт курячих рулетиків з креветками

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2

Інгредієнти:

– 180 грамів курячого філе;

– 3 королівські креветки;

– ¼ цибулини;

– ½ невеликої моркви;

– 500 мілілітрів овочевого бульйону;

– 90 мілілітрів томатної пасти;

– 10 грамів кукурудзяного борошна або крохмалю;

– 1 лавровий лист;

– 2 грами орегано;

– 2 грами розмарину;

– 1 зубчик часнику;

– сік ½ лимона;

– пучок кропу;

– сіль і мелений чорний перець – до смаку;

– оливкова олія для смаження.

Приготування:

Розріжте куряче філе навпіл, а потім злегка відбийте кухонним молотком, щоб вирівняти його товщину. На кожен шматок викладіть очищені креветки (панцирі залиште для подальшого використання). Посоліть, поперчіть, скропіть креветки лимонним соком і посипте дрібно нарізаним кропом. Загорніть філе у фольгу, покладіть у глибоку сковороду, налийте приблизно 2 сантиметри води. Поставте сковороду в розігріту до 120 градусів духовку на 30 хвилин. Моркву наріжте скибочками довільної форми, а цибулю – півкільцями. У пательні злегка підсмажте цибулю, моркву та панцирі креветок. Додайте орегано, подрібнений зубчик часнику, розмарин і лавровий лист. Вмішайте томатну пасту, влийте овочевий бульйон і додайте кукурудзяне борошно, добре перемішайте. З рулетів зніміть фольгу та обсмажте їх на оливковій олії до утворення золотистої скоринки. Видаліть лавровий лист і гілочку розмарину з соусу, після чого збийте його в блендері до однорідної консистенції. Рулети наріжте навскіс на половинки, викладіть на тарілку, полийте приготовленим соусом. Посипте насінням маку та прикрасьте свіжою гілочкою розмарину.

Смачного!

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