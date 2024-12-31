Комбінація ніжного пудингу з насіння чіа та свіжих фруктів – ідеальне поєднання для легкого завершення трапези. Як швидко приготувати такий десерт повідомляє 24 Канал з посиланням на kwestia smaku.

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Чіа пудинг

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 столові ложки насіння чіа;

– 250 мілілітрів коров'ячого або рослинного молока;

– 2 столові ложки цукру (або до смаку);

– манго, малина, чорниця, полуниця – до смаку.

Приготування:

Залийте насіння чіа молоком (можна злегка підігріти, якщо хочете, щоб пудинг приготувався швидше), додайте цукор і ретельно перемішайте. Перші кілька хвилин активно помішуйте, щоб уникнути грудочок, потім залиште. Поставте суміш у холодильник на 1 – 2 години або краще на ніч. Періодично помішуйте, особливо на початковому етапі замочування. Чим довше насіння чіа замочується, тим більше воно розбухає. Розлийте готовий пудинг у чашки чи склянки, зверху додайте свіжі фрукти та подавайте.

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