Комбінація ніжного пудингу з насіння чіа та свіжих фруктів – ідеальне поєднання для легкого завершення трапези. Як швидко приготувати такий десерт повідомляє 24 Канал з посиланням на kwestia smaku.
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Чіа пудинг
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 столові ложки насіння чіа;
– 250 мілілітрів коров'ячого або рослинного молока;
– 2 столові ложки цукру (або до смаку);
– манго, малина, чорниця, полуниця – до смаку.
Приготування:
- Залийте насіння чіа молоком (можна злегка підігріти, якщо хочете, щоб пудинг приготувався швидше), додайте цукор і ретельно перемішайте.
- Перші кілька хвилин активно помішуйте, щоб уникнути грудочок, потім залиште.
- Поставте суміш у холодильник на 1 – 2 години або краще на ніч. Періодично помішуйте, особливо на початковому етапі замочування. Чим довше насіння чіа замочується, тим більше воно розбухає.
- Розлийте готовий пудинг у чашки чи склянки, зверху додайте свіжі фрукти та подавайте.
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