Зелень, фрукти та сири – ідеальна основа для легких святкових страв, інформує 24 Канал. А додавання таких інгредієнтів як мандарини чи блакитний сир дарує несподіваний смаковий акцент.

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Салат Нісуаз

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів салату айсберг (чверть головки);
– 4 яйця;
– 150 грамів тунця у власному соку;
– 40 грамів консервованої кукурудзи;
– 20 грамів консервованих маринованих зелених оливок;
– 50 грамів червоної цибулі;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 10 грамів гірчиці (1 столова ложка);
– 10 мілілітрів лимонного соку (1 столова ложка);
– 40 грамів анчоусів;
– спеції: сіль, перець – до смаку.

Приготування:

  1. Зваріть яйця на круто в злегка підсоленій воді.
  2. Наріжте салат на дрібніші шматочки та додайте нарізані овочі.
  3. Додайте кукурудзу, оливки та нарізану цибулю.
  4. Викладіть шматочки тунця, анчоуси та розрізані на четвертинки яйця.
  5. Змішайте оливкову олію з гірчицею та лимонним соком.
  6. Полийте салат приготовленою заправкою.

Салат з мандаринами

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 6 столових ложок сушеної журавлини;
– 1 головка салату ромен;
– 1 чашка руколи;
– 100 грамів м'якого козячого сиру;
– 4 мандарини;
– половина склянки волоських горіхів.
Для соусу:
– 2 чайні ложки медової гірчиці;
– 3 столові ложки оливкової олії першого віджиму;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка кленового сиропу або меду.

Приготування:

  1. Залийте журавлину окропом і залиште, щоб вона трохи просочилася.
  2. Ретельно помийте салат і обсушіть його. Наріжте салат і викладіть у салатницю. Додайте промиту та обсушену рукколу.
  3. Викладіть у салат скибочки козячого сиру та волоські горіхи.
  4. Очистьте мандарини від шкірки, розділіть на часточки або виріжте шматочки м’якоті між перетинками. Викладіть їх поверх салату.
  5. Злийте журавлину та додайте її до салату.
  6. Інгредієнти для соусу ретельно перемішайте й полийте ним салат.

Салат з груші та блакитного сиру

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 груші;
– 100 грамів руколи;
– 50 грамів блакитного сиру;
– 2 столові ложки подрібнених волоських горіхів;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка меду.
Для соусу:
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка меду;
– сіль, перець – до смаку.

Приготування:

  1. Приготуйте соус, змішавши оливкову олію з лимонним соком і медом. Приправте його сіллю та перцем.
  2. Розріжте груші на вісім частин, видаліть насіння. Полийте їх оливковою олією, змішаною з медом.
  3. Розігрійте сковороду-гриль і обсмажте груші з кожного боку, поки вони злегка не підрум’яняться.
  4. На велику тарілку викладіть руколу та груші, обсмажені на грилі. Посипте салат подрібненим блакитним сиром і волоськими горіхами.
  5. Полийте страву приготованим соусом. Подавайте її на вечерю або як закуску до святкового столу.

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