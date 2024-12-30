Зелень, фрукти та сири – ідеальна основа для легких святкових страв, інформує 24 Канал. А додавання таких інгредієнтів як мандарини чи блакитний сир дарує несподіваний смаковий акцент.
Цікаво Може стати у пригоді: як швидко вивести бульбашки з шампанського
Салат Нісуаз
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів салату айсберг (чверть головки);
– 4 яйця;
– 150 грамів тунця у власному соку;
– 40 грамів консервованої кукурудзи;
– 20 грамів консервованих маринованих зелених оливок;
– 50 грамів червоної цибулі;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 10 грамів гірчиці (1 столова ложка);
– 10 мілілітрів лимонного соку (1 столова ложка);
– 40 грамів анчоусів;
– спеції: сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Зваріть яйця на круто в злегка підсоленій воді.
- Наріжте салат на дрібніші шматочки та додайте нарізані овочі.
- Додайте кукурудзу, оливки та нарізану цибулю.
- Викладіть шматочки тунця, анчоуси та розрізані на четвертинки яйця.
- Змішайте оливкову олію з гірчицею та лимонним соком.
- Полийте салат приготовленою заправкою.
Салат з мандаринами
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 столових ложок сушеної журавлини;
– 1 головка салату ромен;
– 1 чашка руколи;
– 100 грамів м'якого козячого сиру;
– 4 мандарини;
– половина склянки волоських горіхів.
Для соусу:
– 2 чайні ложки медової гірчиці;
– 3 столові ложки оливкової олії першого віджиму;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 столова ложка кленового сиропу або меду.
Приготування:
- Залийте журавлину окропом і залиште, щоб вона трохи просочилася.
- Ретельно помийте салат і обсушіть його. Наріжте салат і викладіть у салатницю. Додайте промиту та обсушену рукколу.
- Викладіть у салат скибочки козячого сиру та волоські горіхи.
- Очистьте мандарини від шкірки, розділіть на часточки або виріжте шматочки м’якоті між перетинками. Викладіть їх поверх салату.
- Злийте журавлину та додайте її до салату.
- Інгредієнти для соусу ретельно перемішайте й полийте ним салат.
Салат з груші та блакитного сиру
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 груші;
– 100 грамів руколи;
– 50 грамів блакитного сиру;
– 2 столові ложки подрібнених волоських горіхів;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка меду.
Для соусу:
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка меду;
– сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Приготуйте соус, змішавши оливкову олію з лимонним соком і медом. Приправте його сіллю та перцем.
- Розріжте груші на вісім частин, видаліть насіння. Полийте їх оливковою олією, змішаною з медом.
- Розігрійте сковороду-гриль і обсмажте груші з кожного боку, поки вони злегка не підрум’яняться.
- На велику тарілку викладіть руколу та груші, обсмажені на грилі. Посипте салат подрібненим блакитним сиром і волоськими горіхами.
- Полийте страву приготованим соусом. Подавайте її на вечерю або як закуску до святкового столу.
Це така смакота: як приготувати особливу шубу.