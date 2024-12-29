Келих шампанського неодмінно супроводжує нас під час теплих святкувань. Однак газованість напою до вподоби далеко не всім. 24 Канал розповідає, як "налаштувати" напій під свій смак.

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Як вивести бульбашки з шампанського

Бульбашки – один з головних атрибутів шампанського, тож навіщо їх позбуватися? На це є кілька причин. Наприклад, не всім подобається сильна газованість в напоях. Ще хтось таким чином намагається зменшити вплив алкоголю.

Улюблений святковий напій / Фото Pixabay

Навіть дегустатори інколи "прибирають" бульбашки з шампанського, щоб краще відчути букет напою. Тож як найкраще це зробити?

Все, що нам знадобиться – чайна ложечка. Потрібно злегка збовтати напій, а потім повільними, але впевненими круговими рухами покрутити бокал. Таким чином з напою одразу вийде багато газу, але це не вплине на його смак та аромат.

Його завжди розхвалюють: старовинний рецепт медівника.