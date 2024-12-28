Володимир Зеленський любить готувати м'ясо на грилі, хоч йому й нечасто випадає така нагода. 24 Канал пропонує потішити себе на свято та оцінити його улюблене м'ясо.

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Рецепт м'яса у тандирі

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 800 грамів яловичини;

– сіль до смаку;

– копчена паприка;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Наріжте яловичину на порційні шматочки завтовшки близько 2 – 2,5 сантиметра. Просушіть м'ясо паперовою серветкою, а потім рівномірно натріть його улюбленими спеціями. Розігрійте тандир до 80 градусів і покладіть у нього стейки. Через 8 – 10 хвилин переверніть м'ясо на інший бік і продовжуйте готувати ще 10 хвилин. Вийміть стейки з тандира й залиште їх "відпочити" під кришкою мінімум на 15 хвилин. Подавайте гарячими разом із овочами та улюбленим соусом.

Смачного!

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