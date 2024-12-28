Володимир Зеленський любить готувати м'ясо на грилі, хоч йому й нечасто випадає така нагода. 24 Канал пропонує потішити себе на свято та оцінити його улюблене м'ясо.
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Рецепт м'яса у тандирі
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 800 грамів яловичини;
– сіль до смаку;
– копчена паприка;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
Наріжте яловичину на порційні шматочки завтовшки близько 2 – 2,5 сантиметра.
Просушіть м'ясо паперовою серветкою, а потім рівномірно натріть його улюбленими спеціями.
Розігрійте тандир до 80 градусів і покладіть у нього стейки.
Через 8 – 10 хвилин переверніть м'ясо на інший бік і продовжуйте готувати ще 10 хвилин.
Вийміть стейки з тандира й залиште їх "відпочити" під кришкою мінімум на 15 хвилин.
Подавайте гарячими разом із овочами та улюбленим соусом.
Смачного!
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