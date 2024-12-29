Додатковою втіхою приготування цього медівника стане й час приготування – вам знадобиться менш як година. 24 Канал пропонує зберегти до свят рецепт порталу "Шуба".

До святкового меню Його завжди смакують як делікатес: рецепт соковитого м'яса по-французьки

Інгредієнти:

для коржів:

– 450 грамів борошна;

– 180 грамів масла 73%;

– 150 грамів цукру;

– 150 грамів меду;

– 4 яйця;

– 1 чайна ложка соди;

для крему:

– 10 столових ложок цукрової пудри;

– 150 мілілітрів вершків 33%;

– 400 мілілітрів сметани 30%.

Приготування:

Змішайте цукор, мед і м’яке вершкове масло у сотейнику. Нагрівайте на середньому вогні, постійно помішуючи, поки суміш не стане однорідною. Зніміть із вогню, додайте соду і швидко перемішайте. Дайте суміші трохи охолонути.

По черзі додавайте яйця, ретельно перемішуючи після кожного. Поступово введіть просіяне борошно, замісивши тісто середньої густини. Розподіліть його рівномірним шаром на деку, застеленому пергаментом.

Випікайте коржі в духовці при 180 градусах приблизно 3 – 4 хвилини до готовності. З остиглих коржів виріжте бажану форму, а обрізки залиште для крихт.

Для крему збийте вершки з цукровою пудрою до стійкої консистенції. Додайте сметану і обережно перемішайте лопаткою.